Policajki iz afere 'Nakaze' ponudili novac za pravnu borbu, ona ga odbila: 'Ima potrebitijih'

Riječ je o policajki koja je tijekom suđenja ispričala da ju je načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša pokušavao odgovoriti od prijavljivanja Dujić . Prema njezinu iskazu, govorio joj je da od prijave 'nema ništa' te da bi mogla imati problema jer Dujić nije odmah stavila lisice.

Lukić je policajku kontaktirao s namjerom da pokrene akciju prikupljanja sredstava koja bi joj pomogla u pravnoj borbi, piše Dalmatinski portal.

Periša je poslije policajku kazneno prijavio zbog sumnje na lažno prijavljivanje kaznenog djela. Nakon razgovora s njom Lukić je na društvenim mrežama objavio da ga je njezin odgovor oduševio. 'Svima koji ste htjeli da dođem do nje da joj pomognemo i financijski. Zaista je velika osoba! Oduševljen sam njom! Nije ponos policije, već cijele Hrvatske!' poručio je.

Prenio je i njezin odgovor u kojem mu se zahvalila na podršci, ali odbila bilo kakvu materijalnu pomoć.

'Hvala vam što stojite uz istinu i poštenje. Hvala vam što dijelimo iste vrijednosti malog čovjeka. Osjećala bih se jako loše i bila bih loš čovjek kad bi mi se donirao ikakav novac ili bilo što materijalno. Imam dovoljno za normalan život, suprug, djeca i ja. Ja nemam trošak nikakav što se tiče odvjetnika jer sve troškove pokriva Sindikat policijskih službenika. Ima puno materijalno potrebitijih ljudi od mene. Hvala vam, dobri ljudi!', poručila je policajka.

Podsjetimo, njen odvjetnik je rekao da policija nikad nije pozvala policajku da da iskaz o tome slučaju, niti je provjerila te navode