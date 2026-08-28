Javio se odvjetnik policajke koju je prijavio vlastiti šef: 'Policija nikad nije reagirala'

Odvjetnik policajke koja je prozvala načelnika postaje Prometne policije u Šibeniku zbog toga jer ju je spriječio da prijavi Annu Dujić zbog pokušaja prisile i napada, tvrdi da policija nikad nije pozvala policajku da da iskaz o tome slučaju, niti je provjerila te navode

Policajka koja je svog šefa na sudu prozvala zbog toga jer joj je savjetovao da ne prijavi Annu Dujić u aferi "nakaze", uzvratio je kaznenom prijavom protiv nje. Naime, načelnik postaje Prometne policije u Šibeniku, Joško Periša, prijavio je svoju kolegicu zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Dok je Periša za RTL Danas poručio da ne može ništa komentirati bez službenog odobrenja, odvjetnik policajke iznio je nova saznanja.

Objektivizacija "Po mojim saznanjima, policija nikada nije reagirala vezano za tvrdnje moje klijentice. Dakle, nikada je do danas nitko unutar sustava nije pozvao da da bilo kakvu izjavu ili iskaz vezano uz okolnosti ovog predmeta. Ovaj predmet razmatram u kontekstu borbe za pravedniji sustav i mislim da se mi kao društvo moramo ujediniti oko ovog predmeta, a sve u smislu borbe za pravdu i pravednije društvo i sustav. Svatko može kazneno prijaviti bilo koga u Republici Hrvatskoj, međutim takva prijava po meni veže niz suspektnih okolnosti. Radi se o daljnjoj objektivizaciji moje klijentice kroz sustav jer njezin šef s pozicije moći i autoriteta prijavljuje nju kazneno, a pri tome je nije zaštitio na način da je adekvatno prijavio njezine navode kada je govorila da je napadnuta što je predmet navedenog sudskog postupka", poručio je odvjetnik Ivan Gržić.