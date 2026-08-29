U teškoj nesreći poginuo Zlatko Plazonjić, vlasnik kultnog zadarskog kafića

Nesreća se dogodila oko 1.35 sati na državnoj cesti D8.

Prema rezultatima policijskog očevida, izazvao ju je 34-godišnji vozač automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je vozio pod utjecajem alkohola. Policija navodi da brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti te da je preko pune crte krenuo pretjecati više vozila.

Pritom je ugrozio promet iz suprotnog smjera. Pokušavajući izbjeći izravan sudar s vozilom koje mu je dolazilo iz suprotne strane, naglo je skrenuo udesno i prednjim dijelom automobila udario u stražnji dio vozila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao Plazonjić. Od siline udara Plazonjićev automobil sletio je s kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete.

Automobil 34-godišnjaka potom se zanio na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u bočnu stranu vozila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnjak. Plazonjić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je 34-godišnji vozač prevezen u Opću bolnicu Šibenik. Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku. Nakon što 34-godišnjak bude otpušten iz bolnice, policija će nad njim nastaviti kriminalističko istraživanje.

D8 Rock Cafe bio je puno više od kafića

Plazonjić je u Zadru bio poznat ponajprije kao vlasnik D8 Rock Cafea, mjesta koje je tijekom godina preraslo u okupljalište bajkera, glazbenika i ljubitelja rock-glazbe.

Ondje su se održavali koncerti, predstavljali domaći i gostujući bendovi te organizirala brojna humanitarna druženja. Zadarski list navodi da je za mnoge goste taj prostor bio svojevrsni drugi dnevni boravak, a Plazonjić osoba koja je okupljala ljude i stvarala osjećaj zajedništva.

Velik trag ostavio je i u Moto klubu Beštije, u kojem je obnašao dužnost dopredsjednika. Sudjelovao je u nizu humanitarnih akcija, od prikupljanja pomoći za bolesnu djecu i obitelji u potrebi do dugogodišnje podrške Dječjem vrtiću Latica.

Članovi kluba pomagali su i pri selidbama vrtića, posjećivali skloništa za napuštene životinje te promicali njihovo udomljavanje, a Plazonjić je i sam udomio više životinja. 'Kada god nekome treba pomoć, mi smo tu', rekao je svojedobno u razgovoru za Zadarski list.