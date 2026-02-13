Pojavile se nove satelitske snimke: Iran se priprema za novi Trumpov napad?

Iran je, prema analizi novih satelitskih snimaka koju je proveo BBC, dodatno utvrdio podzemni kompleks u blizini jednog od svojih nuklearnih postrojenja.

Sve se to odvija u trenutku pojačanih napetosti dok se nastavljaju razgovori između iranskih i američkih dužnosnika, a američki predsjednik Donald Trump prijeti novim vojnim djelovanjem protiv Irana ako ne pristane na novi sporazum o svom nuklearnom programu, piše BBC. Fotografije, koje je prvi analizirao Institut za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS), američki istraživački institut, prikazuju prikazuju ojačane ulaze u tunele na planini Kolang Gaz La, poznatoj i kao Pickaxe Mountain. Stručnjaci kažu da bi to postrojenje moglo biti namijenjeno za zaštitu iranskih aktivnosti obogaćivanja urana ili ključne opreme, no njegova točna namjena kao i to je li uopće u funkciji, i dalje je nejasna.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program u potpunosti miroljubiv te negira da pokušava razviti nuklearno oružje. Međutim, Trump je u lipnju 2025. izjavio da je Iran možda udaljen i samo mjesec dana od posjedovanja nuklearnog oružja. Tada je naredio udare na tri podzemna nuklearna lokaliteta na kojima su se centrifuge koristile za proizvodnju visoko obogaćenog urana, tijekom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana prošle godine. Trump je rekao da su ti udari ‘uništili’ iranske kapacitete za obogaćivanje urana, ali i da iranski dužnosnici ‘razmišljaju o pokretanju novog postrojenja’. Što se događa na području Pickaxe Mountain? ‘Pickaxe Mountain’ nije bio među lokacijama koje su tada Amerikanci napali, no nuklearno postrojenje Natanz, smješteno oko 2 km sjeverno, jest pogođeno. Satelitska snimka od 10. veljače ove godine pokazuje ono što izgleda kao svježe izliven beton na jednom od ulaznih područja ‘Pickaxe Mountaina’. Na lokaciji se vidi i crpka s kranom koja se koristi za dopremu betona, složili su se analitičari i iz ISIS-a i iz britanske tvrtke za analizu obavještajnih podataka Maiar. Na drugom ulazu primjetno je da su stijene i zemlja razgrnuti i poravnani, a u blizini je podignuta nova betonski ojačana konstrukcija.

High-resolution satellite imagery of the large tunnel complex at Kolang-Gaz La Mountain, aka Pickaxe Mountain, from February 10 shows ongoing efforts to harden and defensively strengthen two of the tunnel entrances into the facility. Imagery shows ongoing… pic.twitter.com/j3N2LLeZhB — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 11, 2026

Stručnjaci iz ISIS-a sugeriraju da su te promjene usmjerene na ojačavanje tunelskih ulaza i povećanje otpornosti na eventualne zračne udare. No stalna prisutnost teške građevinske mehanizacije i materijala, smatraju u ISIS-u upućuje na to da postrojenje vjerojatno još nije spremno za rad. 'U prošlosti je Iran gradnju povezivao s obnovom pogona za sklapanje naprednih centrifuga, no veličina postrojenja, kao i zaštita koju pruža visoka planina, odmah su izazvale zabrinutost da se planiraju dodatne osjetljive aktivnosti, poput obogaćivanja urana', naveli su.

Iranske balističke rakete i projektili Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Hossein Velayati







Radovi na drugim kompleksima Satelitske snimke također pokazuju da Iran posljednjih tjedana odrađuje radove i ojačava obranu u obližnjem Natanzu te u nuklearnom kompleksu Isfahan, 125 km sjevernije. U Isfahanu, svi ulazi u tunelski kompleks sada izgledaju kao da su zatrpani zemljom, pokazuje ISIS-ova analiza satelitskih snimaka. Zatrpavanje ulaza u tunele na taj način ‘pomoglo bi ublažiti’ učinke zračnog napada, navodi ISIS, kao i pomoći obrani od kopnenog upada s ciljem zauzimanja ili uništenja visoko obogaćenog urana koji bi se mogao nalaziti unutra. Također u nuklearnom postrojenju Isfahan izgrađen je novi krov. Zgrada, koju su prošle godine pogodili Izraelci, navodno je korištena u proizvodnji centrifuga.

Radovi iznad zemlje vidljivi su i u Natanzu, na lokaciji oštećenoj u zračnim udarima Izraela i SAD-a prošlog lipnja. Između početka prosinca i siječnja postavljen je krov preko oštećene protudronske zaštitne konstrukcije na pogonu za obogaćivanje. ISIS je procijenio da je krov dodan kako bi se zaklonio pogled svima koji pokušavaju promatrati što Iran radi ispod njega. 'Iranski nuklearni program nije uništen' Prof. Sina Azodi, ravnatelj Programa za bliskoistočne studije na Sveučilištu George Washington u SAD-u, kaže da Iran 'djeluje pod pretpostavkom da će se napadi dogoditi i da trebaju zaštititi postrojenja koliko god mogu'. 'Iranski nuklearni program nije uništen. Jasno je da jednom kad imate znanje, kapacitet i tehnologiju da rekonstruirate program, uvijek možete ponovno izgraditi sve', poručio je.