IZVANREDNO STANJE

Pogledajte snimku mostarskih vatrogasaca nakon cjelodnevne borbe s požarima i eksplozijama

M.Č.

23.06.2026 u 06:44

Vatrogasci u Mostaru
Vatrogasci u Mostaru Izvor: Društvene mreže / Autor: Vatrogasci - 193
Bionic
Reading

Jučer su vatrogasci u Dalmaciji i Mostaru vodili zahtjevnu borbu s velikim požarima koji su zahvatili šumska i komunalna područja

U Mostaru je izbio veliki požar na odlagalištu otpada Uborak, koji se tijekom dana proširio na skladišne objekte i prostor za odlaganje starih guma. Zbog gustog dima i pogoršane kvalitete zraka gradske vlasti pozvale su stanovnike da izbjegavaju boravak na otvorenom.

vezane vijesti

Na terenu su intervenirali mostarski vatrogasci, pripadnici Oružanih snaga BiH te zrakoplov Air Tractor. Svi zaposlenici odlagališta pravodobno su evakuirani, a na požarištu su zabilježene i eksplozije plinskih boca. Zbog ozbiljnosti situacije Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje.

Istodobno se s vatrenom stihijom borio i otok Hvar. Požar je zahvatio oko deset hektara borove šume i rubnih dijelova vinograda.

U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 15 vozila, dok je iz zraka pomagalo pet kanadera. Najveći izazov bio je spriječiti širenje vatre prema naseljenim područjima i kućama.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, požar je stavljen pod kontrolu te nije došlo do ugrožavanja stambenih objekata.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
temperaturni rekordi

temperaturni rekordi

U Europu stigao fenomen Omega blok, broj mrtvih raste, majka u usijanom automobilu pronašla dvoje djece
veliki požar

veliki požar

Mostar proglasio izvanredno stanje, pogledajte nove dramatične snimke iz zraka
elitni turizam

elitni turizam

Otvara se jadranski raj: Komplet ležaljki naplaćuju čak 240 eura, ali u pozadini bukti ozbiljan skandal!

najpopularnije

Još vijesti