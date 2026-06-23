Pogledajte snimku mostarskih vatrogasaca nakon cjelodnevne borbe s požarima i eksplozijama

Jučer su vatrogasci u Dalmaciji i Mostaru vodili zahtjevnu borbu s velikim požarima koji su zahvatili šumska i komunalna područja

U Mostaru je izbio veliki požar na odlagalištu otpada Uborak, koji se tijekom dana proširio na skladišne objekte i prostor za odlaganje starih guma. Zbog gustog dima i pogoršane kvalitete zraka gradske vlasti pozvale su stanovnike da izbjegavaju boravak na otvorenom.

Na terenu su intervenirali mostarski vatrogasci, pripadnici Oružanih snaga BiH te zrakoplov Air Tractor. Svi zaposlenici odlagališta pravodobno su evakuirani, a na požarištu su zabilježene i eksplozije plinskih boca. Zbog ozbiljnosti situacije Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje.

Istodobno se s vatrenom stihijom borio i otok Hvar. Požar je zahvatio oko deset hektara borove šume i rubnih dijelova vinograda.



U gašenju je sudjelovalo 50 vatrogasaca s 15 vozila, dok je iz zraka pomagalo pet kanadera. Najveći izazov bio je spriječiti širenje vatre prema naseljenim područjima i kućama.