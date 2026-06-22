Mostar proglasio izvanredno stanje, pogledajte nove dramatične snimke iz zraka

Dramatične fotografije iz zraka koje pristižu iz Mostara najbolje prikazuju razmjere ekološke katastrofe koja je jutros pogodila taj grad. Nakon što je golemi požar progutao deponij Uborak i uzrokovao stopostotnu materijalnu štetu, Grad Mostar službeno je proglasio izvanredno stanje.
Vatrena stihija potpuno je devastirala lokalitet, a osim reciklažne hale s kompletnim postrojenjima, izgorjelo je i skladište starih guma. Tijekom gašenja na požarištu su odjekivale i eksplozije plinskih boca, a radnici su hitno evakuirani.
Izvanredno stanje i apel građanima
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je da je situacija kritična i da grad privremeno nema gdje odlagati otpad.
"Zatekli smo ogroman požar. Šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju. Trenutno smo u komunikaciji s drugim deponijima kako bismo pronašli lokaciju za privremeno odlaganje otpada", izjavio je Kordić, apelirajući na građane da do daljnjeg ne odlažu otpad na javne površine, prenosi Klix.ba.
U gašenju požara sudjelovale su sve raspoložive snage, uključujući dobrovoljna društva, vojne cisterne te zrakoplov Air Tractor. Požar je lokaliziran unutar kruga deponije, no puni razmjeri štete tek će se utvrditi.
"Ovo je ekološka katastrofa čije će se pune posljedice tek sagledati", upozorio je zapovjednik Civilne zaštite HNŽ-a Adil Šuta.
Građani u strahu: Dim guši grad, izdano upozorenje
Zbog gorenja guma i opasnih materijala u dubljim slojevima, gusti i toksični dim nadvio se nad Mostar, zbog čega su gradske službe izdale hitno upozorenje stanovništvu.
Građanima se strogo preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, zatvore prozore i vrata te da u široj okolici deponije nikako ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora dok sanitarne službe ne potvrde njezinu ispravnost.
Policijska istraga o uzrocima izbijanja požara je u tijeku.