Mostar proglasio izvanredno stanje, pogledajte nove dramatične snimke iz zraka

Vatrena stihija potpuno je devastirala lokalitet, a osim reciklažne hale s kompletnim postrojenjima, izgorjelo je i skladište starih guma. Tijekom gašenja na požarištu su odjekivale i eksplozije plinskih boca, a radnici su hitno evakuirani.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je da je situacija kritična i da grad privremeno nema gdje odlagati otpad.

"Zatekli smo ogroman požar. Šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju. Trenutno smo u komunikaciji s drugim deponijima kako bismo pronašli lokaciju za privremeno odlaganje otpada", izjavio je Kordić, apelirajući na građane da do daljnjeg ne odlažu otpad na javne površine, prenosi Klix.ba.

U gašenju požara sudjelovale su sve raspoložive snage, uključujući dobrovoljna društva, vojne cisterne te zrakoplov Air Tractor. Požar je lokaliziran unutar kruga deponije, no puni razmjeri štete tek će se utvrditi.

"Ovo je ekološka katastrofa čije će se pune posljedice tek sagledati", upozorio je zapovjednik Civilne zaštite HNŽ-a Adil Šuta.