Pogledajte koje će sve ulice u Zagrebu biti zatvorene i gdje radovi neće biti dovršeni na vrijeme

Iako se dobar dio ljudi vrati s godišnjih odmora, Zagreb je još uvijek zatrpan radovima na cestama. i dok se negdje radovi polagano dovršavaju, drugdje neće biti završeni u najavljenim rokovima

Do sutra je bio rok za završetak radova u Ilici i to na dijelu od Frankopanske do Britanskog trga, no radovi će se ipak produljiti. Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Frankopanske do Britanskog trga (zapadna strana) od subote 25. 08. 2018. godine od 04,00 sata do ponedjeljka 27. 08. 2018. godine do 12,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Britanskog trga (zapadna strana) do Kačićeve ulice od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 12,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Radovi na ŽPreradovićevoj ulici zatvorili su i Masarykovu ulicu. Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije komunalne infrastrukture u sklopu izvanrednog održavanja Preradovićeve ulice, Masarykova ulica na dijelu od Gundulićeve ulice do ulice N. Tesle, od petka 24. 08. 2018. godine od 07,00 sati do subote 01. 09. 2018. godine do 20,00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Završetak radova kasni i u Preradovićevoj ulici, kojom se gotovo cijelo ljeto nije moglo prolaziti. Iako su se lopate trebale primiriti već danas, radovi će biti produljeni za čak tri tjedna. Zbog radova izvanrednog održavanja – Preradovićeva ulica na dijelu ulice Nikole Tesle do Ulice Andrije Hebranga, od petka 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 17. 09. 2018. godine bit će zatvorena za sav promet, a dionica od Ulice Andrije Hebranga do Ulice baruna Trenka te na Svačićev trg (istočni dio) na dijelu od Ulice baruna Trenka do Haulikove ulice bit će zatvorena od 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sati.

Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Vlaškoj ulici kod Petračićevog trga, od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 19,00 sati do petka 31. 08. 2018. godine do 05,00 sati bit će onemogućeno kretanje vozila preko Petračićevog trga na Vlašku ulicu i obratno.

Veliko gradilište nalazi se i na križanju Branimirove i Držićeve. Zbog potrebe izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na raskrižju Av. M. Držića/Ulica kneza Branimira, od subote 25. 08. 2018. godine od 20,00 do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata biti će onemogućeno prometovanje dijelom predmetnog raskrižja.

Prisavlje

Zbog izvođenja radova izgradnje vrelovoda, Ulice Prisavlje (južni kolnik) na dijelu od Savske ceste do Cvjetne ceste, od utorka 14. 08. 2018. godine od 20,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac bit će:

Savska – Slavonska avenija – Marohnićeva – Prisavlje.

Ulica Savezne Republike Njemačke

Radovi će se izvoditi i van samog centra grada. Za potrebe izvođenja radova uređenja zapadnog kolnika na Ulici Savezne Republike Njemačke na dijelu od Vatikanske ulice do Avenije V. Holjevca, od ponedjeljka 27. 08. 2018. godine od 08,00 sati do utorka 28. 08. 2018. godine do 08,00 sati zauzimati će se istočni i središnji prometni trak zapadnog kolnika, a promet će se odvijati po zapadnom prometnom traku zapadnog kolnika, od utorka 28. 08. 2018. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 03. 09. 2018. godine do 04,00 sata zapadni kolnik Ulice Savezne Republike Njemačke na navedenoj dionici biti će zatvoren za prometa.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Savezne Republike Njemačke - Islandska - Avenija V. Holjevca

Grižanska

Zbog radova rekonstrukcije prometnice – Grižanska ulica na dijelu od ulice R. Kolaka do Međugorske ulice, od petka 24. 08. 2018. godine od 20,00 sati do petka 28. 09. 2018. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

R. Kolaka – Ljubijska – Križnog puta – Grižanska i obratno.

Grižanska (jug) – Križnog puta – Dankovečka – R. Kolaka – i obratno.

Avenija Dubrovnik

Podr radovima je još uvijek i dio Avenije Dubrovnik. Za potrebe izvođenja radova uređenja sjevernog kolnika Avenija Dubrovnik na dijelu od Sarajevske ceste do Avenije V. Holjevca, od utorka 21. 08. 2018. godine od 08,00 sati do petka 24. 08. 2018. godine biti će zatvorena dionica od Sarajevske ceste do Ulice Savezne Republike uključujući raskrižje Av. Dubrovnik/Ulica Savezne Republike Njemačke, a od 24. 08. 2018. godine od 04,00 sata do četvrtka 30. 08. 2018. godine do 04,00 biti će zatvorena dionica od Ulice Savezne republike Njemačke do Avenije V. Holjevca.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Sarajevska cesta - D. T. Gavrana - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik - Sarajevska cesta - Ukrajinska - Islandska - Avenija V. Holjevca - Av. Dubrovnik

Škorpikova

Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije javnog kanala ulica V. Škorpika na dijelu od Samoborske ceste do Aleje Bologne od srijede 08. 08. 2018. godine od 09,00 sati do subote 01. 09. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

V. Škorpika - Samoborska cesta - Vrapčanska putina -Kožinćev put - Oranice - Ilica - Al. Bologne i obratno

Jordanovac/Laščinska

Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije kolnika, raskrižjem Jordanovac / Laščinska cesta, od ponedeljka 06. 08. 2018. godine od 08,00 sati do petka 31. 08. 2018. godine do 20,00 sati, bit će onemogućeno prometovanje.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: