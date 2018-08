Za Most slobode pronađen je izvođač radova, ali obnova teška 20,7 milijuna kuna još nije počela. Gdje je zapelo?

Još prije dvije godine inspekcija Ministarstva graditeljstva upozorila je Grad Zagreb da Most slobode treba hitno sanirati. IGH je pak početkom godine završio studiju prema kojoj Zagreb mora sanirati šest od osam mostova. Radovi na Mostu slobode trebali su početi prije ljeta, pa za vrijeme ljeta, ali nisu. Blokovi s njega i dalje otpadaju, a čini se da će tako biti još neko vrijeme

'Prisežem s ove govornice, ako smo 30 godina čekali novi Jankomirski most i Domovinski most, onda je imperativ ove gradske Uprave da za tri godine sagradimo dva nova mosta - Bundek most i Jarun most te proširimo Most slobode. Ili nas neće biti ili ćemo to napraviti. To Zagreb zaslužuje i to će biti za tri godine gotovo'.

Kazao je to zagrebački gradonačelnik Milan Bandić 5. svibnja 2007. godine na otvaranju Domovinskog mosta. Prošlo je od tada 11 godina, a nije sagrađeno ni prošireno ništa. U međuvremenu je puno toga i propalo, uključujući i Domovinski most koji također treba sanirati.