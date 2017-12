Pogledajte gdje se ne smije voziti za vrijeme Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu

Za vrijeme održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu od ponedjeljka 1. siječnja do petka 5. siječnja 2018., vrijedit će privremena organizacija prometa

Kako je priopćio Gradski ured za mjesnu samoupravu, privremena organizacija prometa vrijedit će u ulicama Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi.

Na prilaznoj cesti, od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma zabranjuje se promet i parkiranje od 1. siječnja od 6 sati do 5. siječnja do 12 sati. Od 3. siječnja od 9 do 19 sati te idućeg dana od 10 do 21 sat zatvara se za sav promet, osim za vozila s akreditacijom, Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića.