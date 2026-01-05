u istražnom je zatvoru

Podignuta optužnica protiv muškarca koji je u Međimurju sjekirom ubio majku i očuha

I.V./Hina

05.01.2026 u 22:12

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Protiv 29-godišnjeg muškarca koji je u srpnju prošle godine u obiteljskoj kući u Međimurju ubio majku i ozlijedio očuha koji je kasnije preminuo od ozljeda, te pokušao ubiti polubrata, podignuta je optužnica za dva kaznena djela teškog ubojstva te kaznenog djela ubojstva u pokušaju

Optužnicu je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu te u optužnici predložilo da se protiv 29-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

Prema mišljenju Županijskog državnog odvjetništva istražni zatvor je nužan i radi neometanog odvijanja postupka za spomenuta kaznena djela.

Nakon što je konzumirao više psihoaktivnih tvari, 29-godišnji muškarac je 6. srpnja prošle godine ušao u spavaću sobu obiteljske kuće u kojoj su spavali 49-godišnja majka i 60-godišnji očuh. Zadao im je udarce sjekirom u glavu od kojih je majka umrla na mjestu događaja dok je očuh zbog zadobivenih ozljeda umrlo u bolnici u listopadu.

Nakon toga sjekirom je nanio i teške tjelesne ozljede 24-godišnjem polubratu koji je u tom trenutku također spavao.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šaroliko diljem zemlje

šaroliko diljem zemlje

Ozbiljno upozorenje šefa DHMZ-a: Snježni zapusi, olujni vjetar, a moguće i bujične poplave
christyia freeland

christyia freeland

Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom
vijeće sigurnosti un-a

vijeće sigurnosti un-a

Rusija: Vraćamo se u eru bezvlašća i američke dominacije silom i kaosom

najpopularnije

Još vijesti