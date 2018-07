Počeo sastanak pet sila i Irana u Beču

Pet svjetskih sila i Iran sastali su se u petak u Beču prvi put otkako se američki predsjednik povukao iz nuklearnog sporazuma, no diplomati upozoravaju da su izgledi Britanije, Francuske, Kine, Njemačke i Francuske za spas međunarodnog ugovora ograničeni

Iran je redovito isticao da želi opstanak JCPA (Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action, Zajednički sveobuhvatni plan akcije), što je puni naziv ugovora iz kojeg se u svibnju američki predsjednik Donald Trump povukao.

Potpisom JCPA-a 2015. Iran se obvezao smanjiti svoj nuklearni program i prihvatiti temeljite inspekcije kojima bi se dokazalo da ne može razvijati nuklearno oružje, a Zapad mu je zauzvrat ukinuo sankcije, uključujući embargo na izvoz iranske nafte.