Pljušte reakcije na Trumpov sporazum s Iranom: 'Ronald Reagan se prevrće u grobu!'

Visoki američki dužnosnik u srijedu je novinarima predstavio sadržaj memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, potvrdivši ključne ustupke Teheranu. Među njima su privremeno ublažavanje sankcija na izvoz nafte, fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara te blaži pristup pitanju Hormuškog tjesnaca. Republikanci su revoltirani

Republikanska skepsa prema preliminarnom sporazumu s Iranom porasla je nakon što su u javnost procurili detalji nacrta dogovora s 14 točaka. Istaknuti republikanci javno su ga i vrlo oštro kritizirali. 'Ronald Reagan prevrće se u grobu. Iranske nuklearne ambicije nisu obuzdane, a režim je naučio da prijetnje zatvaranjem Hormuškog tjesnaca donose rezultate', poručio je senator Bill Cassidy iz Louisiane.

Reagan is rolling over in his grave. Iran’s nuclear ambitions were not curbed, and they have learned that threatening the Strait of Hormuz works and will undoubtedly leverage it in the future. Now, Iran gets to build brand-new infrastructure under this deal.



Before the war, the… — U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) June 17, 2026

Cassidy, koji je prošlog mjeseca izgubio unutarstranačke izbore od kandidata kojeg je podržao Donald Trump i povlači se iz politike, nazvao je sporazum 'najtežim vanjskopolitičkim promašajem posljednjih desetljeća', piše NY Post.

'Ovaj režim uzvikuje - smrt Americi' I prije nego što je puni tekst memoranduma, zamišljenog kao okvir za daljnje pregovore o sveobuhvatnom nuklearnom sporazumu, postao dostupan javnosti, mnogi republikanci dočekali su ga sa zadrškom. Bivša republikanska predsjednička kandidatkinja Nikki Haley, koja je poduprla Trumpove napade na Iran pod nazivom Epski bijes, upozorila je na gospodarske koristi koje bi Teheran mogao ostvariti. 'Ovaj režim uzvikuje 'smrt Americi', ubija naše vojnike i pokušava atentate na američke državljane na američkom tlu', napisala je Haley na društvenoj mreži X. 'Planiramo odblokirati milijarde dolara i ukinuti sankcije, a taj će novac završiti u daljnjem razvoju nuklearnog programa i financiranju terorističkih saveznika', dodala je.

Hitting Iran’s nuclear and missile sites was the right move. This regime chants death to America, murders our troops, and attempts to assassinate Americans on U.S. soil. They believe they have an obligation to destroy us.



Now, we plan to unlock billions of dollars and lift… https://t.co/kFCcZZblyg — Nikki Haley (@NikkiHaley) June 17, 2026

Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je za Fox News da memorandum 'podsjeća na politiku popuštanja koju je naša administracija odbacila u slučaju Obamina nuklearnog sporazuma s Iranom'. Previše popuštanja Teheranu? Senatorica Susan Collins iz Mainea i senator Mike Rounds iz Južne Dakote odbili su iznijeti konačan stav, ističući da još nisu vidjeli cjelovit tekst sporazuma. 'Ako ga ne odobri Kongres, riječ je tek o političkom dogovoru koji se može vrlo brzo poništiti', rekao je Rounds. Za razliku od većine republikanskih kolega, senator Lindsey Graham iz Južne Karoline ublažio je raniju skepsu nakon razgovora s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom. 'Potpisivanje memoranduma moglo bi biti korisno za Sjedinjene Države jer bi se Hormuški tjesnac ponovno otvorio, a sukobi s Iranom prestali', objavio je Graham na mreži X.

I just had a very lengthy and productive discussion with @SEPeaceMissions @SteveWitkoff about the state of play regarding Iran.



After this discussion, it is my opinion that signing the MOU will be beneficial to the United States, in as much as the Strait of Hormuz will begin to… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 17, 2026