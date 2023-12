Pljušte reakcije na prozivku predsjednika: 'Milanović je zloupotrijebio Božić'

Milanović pak tvrdi da mnogima nedostaje socijalna sigurnost, a posebno ih smeta nepravda i korupcija. Vlada pred time ne smije zatvarati oči. “Borbe protiv korupcije ima samo ako ima slučajeva. Ako imate razdoblja da nema slučajeva, kako znate da se netko bori protiv korupcije. Ovo je u biti i dokaz da se borimo protiv korupcije. Sve što smo radili u ovom mandatu mislim da itekako to potvrđuje, puno više u nečijim drugim mandatima”, dodao je.

To što predsjednik Zoran Milanović govori, nema uporišta u realnosti kakvu vidi premijer. “Mislim da nikad nije bilo više borbe protiv korupcije nego što je to pokazano u našem mandatu. Tu je pokazano i da nema nikoga tko je izuzet od pogona pravosudnih tijela”, kazao je premijer Andrej Plenković.

HDZ-ovci su zgroženi Milanovićevim ponašanjem na Božić. “Ja obično, a i drugi ljudi, čestitaju i ne otvaraju neke svađe. To je neki novi standard”, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković, navodi N1.

Najgorljiviji u obrani mirnog Božića bio je ministar koji se često nađe kao meta predsjednikovih kritika. “Ovdje je predsjednik države zloupotrijebio Božić kako bi neutemeljeno i neopravdano poticao društveni pesimizam. Mislim da on to sve radi zbog izbora, on je u nekakvoj vrsti kampanje”, rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih poslova.

“Očito ima puno vremena, nema nikakvih aktivnosti, onda zapravo ovdje širi mržnju, zavist, ljubomoru umjesto da ohrabruje građane, da potiče, da prizna postignuća ove Vlade. Pazite, on je bio premijer četiri godine, nagrađen je porazom”, rekao je šef diplomacije.