'Plenkoviću, što čekaš? Je l' se tajnica vratila s godišnjeg da pripremi papire za razrješenje Kujundžića?'

Nakon što je ministar zdravstva potvrdio kako je tužbe protiv predsjednika Mosta Bože Petrova, Mostove saborske zastupnice Ines Strenje Linić i saborskog zastupnika SDP-a Željka Jovanovića uputio Državnom odvjetništvu, i to zbog toga, kako navodi, što su obmanjivali i zastrašivali javnost, odgovor je stigao od Željka Jovanovića: Poručuje Kujundžiću da takvo kazneno djelo ne postoji

No upozorio je kako sam Kujundžić krši Kazneni zakon. 'Nadam se da je Kujundžić upoznat s ovim člankom KZ-a! Jer on je učinio upravo to - lažno je prijavio kazneno djelo. U nekim davnim 'mračnim' vremenima to je bila omiljena metoda bahatih političkih moćnika za ušutkavanje političkih neistomišljenika. Kujundžićev mentalni sklop upravo tako funkcionira', poručio je.

Pritom je citirao članak 304. Kaznenog zakona. 'Tko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.