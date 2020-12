Plenković: Nemamo kad biti umorni od svih kriza koje su nas zatekle

Predsjednik Vlade Andrej Plenković gostovao je emisije '1 na 1' Romana Bolkovića na HRT-u. Ovo je drugi put da Bolković ugostio premijera u ovoj godini.

'Počeli smo mandat s Agrokorom. Ohrabrili smo hrvatska brodogradilišta i podupiremo ono što mislimo da je zdravo. Pa Zvečevo, Petrokemija... i onda vidimo ovu 2020. koju je Time proglasio najgorom godinom ikad. No, mi smo tu. Trebamo omogućiti našim građanima da se nose. Svima smo demonstrirali snagu države. Dali smo potpore i mjere koje su pomogle da održimo financijsku stabilnost. Idemo prema našem cilju, zadržali smo kreditni rejting. Kad sve sagledam dali smo sve od sebe. Žao mi je zbog žrtava covida, ali pandemija pogađa sve', kazao je premijer.

Priznao je da on, a i Vlada, nemaju kada biti umorni od svih kriza koje su ih zatekle.

Govorio je i o tome kako je prebolio koronavirus. U početku je imao blage simptome, a pojavili su se i neki bolovi u nogama koje nikada prije nije imao.

'Taman, kada su prošla dva tjedna krenuo je naporni kašalj te sam morao produžiti izolaciju. Ne sjećam se kada sam zadnji put 17 dana u komadu bio doma. No sada je sve uredu', poručio je.

Sretan je što nije nikoga zarazio te je na taj način pokazao odgovornost.

Govorio je i o problematici uvođenje lockdowna. Kazao je da moramo zadržati radna mjesta i zbog toga su rekli da neće imati lockdown i policijski sat. Poručio je da još neko vrijeme moramo izdržati i biti disciplinirani.

'Uskoro će biti odobreno Modernino cjepivo, u Velikoj Britaniji je odobreno oxfordsko cjepivo. Mi smo naručili 2.7 milijuna tog cjepiva i kroz prvi kvartal ćemo imati velike količine cjepiva da možemo precijepiti stariju populaciju i zdravstvene radnike pa onda i sve ostale', istaknuo je premijer.

Plenković je između ostalog govorio i o višegodišnjem financijskom okviru Europske unije i pomoći Hrvatskoj zbog Covidom uzrokovane krize, istaknuvši kako je jedan od ključnih argumenata Hrvatske bio da smo najmlađa članica, jedina koja je koristila samo jedan sedmogodišnji financijski okvir.

'Tu smo u jedinstvenoj poziciji. Drugo, ako smo najmlađi, znači da smo manje uživali plodove članstva nego ostali. I kazali smo i našim partnerima i drugim članicama u EK - mi moramo uloviti korak s ostalima', rekao je Plenković.

Misli da je za naš uspjeh u privlačenju stranih ulagača ključno kreirati bolje poslovno okruženje, što znači da netko tko dolazi na neko novo tržište ima jasan, pouzdan pravni okvir, predvidljiv i povoljan porezni okvir, što manje administrativnih barijera, snažne mjere za borbu protiv korupcije i jasne smjernice razvoja.

Reagirajući na kritike nekih poduzetnika poručio je kako otklanja tezu da smo tek u fazi da postanemo tržišna ekonomija. Rekao je da postoji krug ljudi koji na državu gleda kao na suvišni teret koji njima smeta.

'Ajmo se zamisliti u ovoj krizi da nema države, tko bi osigurao ova sredstva? Za zdravstvo, za plaće, za mirovine, za premoštavanje krize... Ne može to privatni sektor. To je napravila država, poručio je Plenković. Pritom je istaknuo da su kroz pet valova porezne reforme smanjili porezno opterećenje građanima i poduzetnicima za više od 10 milijardi kuna', kazao je Plenković i dodao da je ova Vlada za tržišno gospodarstvo, slobodu poduzetništva, odgovornost pojedinca u društvu, no da se ne možemo praviti da država ne postoji.

Govorio je i o odnosu prema BiH. Premijer je rekao da je BiH susjedna i prijateljska država koju respektiramo, za koju želimo da ide naprijed prema Europi i da se interno konsolidira.

'Pritom želimo da prava Hrvata kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda budu respektirana i da se ne događaju situacije kakve smo imali 2006., 2010. i 2018. kada je, sasvim jasno, očito, da, primjerice, jedan narod na teritoriju Federacije bira drugome svog člana Predsjedništva', rekao je Plenković, dodavši da se radi o anomaliji koja nije dobra ni za koga.

Odgovarajući na pitanje hoće li se mijenjati odnosi s SAD-a nakon promjene vodstva Plenković je rekao da su naznake vrlo jasne, pogotovo na vanjskopolitičkom planu, da će novi predsjednik Joe Biden donijeti svojevrsno vraćanje SAD-a u multilateralne okvire. Smatra da smo s Kinom razvili vrlo kvalitetne odnose.

Što se situacije u HDZ-u tiče, Plenković je podsjetio na svoju izjavu da ta stranka mora biti na desnom centru, poziciji koja nije na krajnjem rubu političkog spektra, a niti lijevo. Rekao je da su upravo tom politikom i profilom vodstva dobili povjerenje najvećeg broja hrvatskih birača.

'Nismo pristali na ucjene onih stranaka koje su desnije od nas i koje nude neku svoju agendu. Ja ne vidim u čemu su oni više suverenisti, više Hrvati, više nacionalno osviješteni, više kršćani... Nema toga. Njihova agenda je bila ucjenjivati za participaciju u vlasti. Mi smo rekli - ne, niste nam čak ni potrebni, i nećemo kao velika stranka pristati ni na čije ucjene, dapače', rekao je Plenković.

Vjeruje da će HDZ na izborima u Zagrebu proći odlično te će kandidata za gradonačelnika iznjedriti u siječnju. Najavio je i da će imati dvije kandidatkinje za županice te vrlo kvalitetne kandidate u svim velikim gradovima.