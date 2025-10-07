Plenković: Tražio sam da EU stručnjaci nadgledaju testiranje JANAF-ovih kapaciteta

Janafove cijene usporedive su s cijenama drugih naftovoda u Europi i on je sposoban dopremiti svu potrebu naftu za MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković, najavljujući sutrašnji sastanak predstavnika Janafa i MOL-a.

Janaf nudi metodološki usporedive cijene s drugim naftovodima u Europi i sposoban je dopremiti svu naftu koja je potrebna MOL-ovoj rafineriji Százhalombatta u Mađarskoj i onoj u Bratislavi u Slovačkoj i pritom je spreman pregovarati o cijeni, rekao je Plenković, koji je jutros položio vijenac u spomen na godišnjicu raketiranja Banskih dvora. "To je okvir s kojim će sutra, vjerujem, predstavnici Janafa zastupati svoje interese i stavove u želji da se postigne dogovor sa MOL-om", rekao je. Podsjetio je da je u razgovorima s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom otklonio teze mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijarta da je Hrvatska ratni profiter koji koristi rat u Ukrajini kako bi dizala cijene transporta nafte.

Hrvatska prema njegovim riječima ima veliku energetsku i kritičnu infrastrukturu i to ne samo za svoje potrebe, a kada je riječ o naftovodu, kaže da je mađarskim partnerima Janaf sposoban transportirati godišnje do 15 milijuna tona nafte, što je u potpunosti dovoljno za sve potrebe rafinerije Százhalombatta u Mađarskoj i onoj u Bratislavi u Slovačkoj. "To je smisao Janafa. Jadranski naftovod nije smišljen samo za Hrvatsku, smišljen je da bude za regionalni korist, kao što trenutno doprema praktički 95 posto potreba sirove nafte za rafineriju u Pančevu koja je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija, i zbog toga pada u režim sankcija SAD-a, no vjerujemo da će se i to pitanje vlasništva uskoro riješiti", rekao je Plenković. Podcrtao je još jednom kako je Janaf u potpunosti sposoban transportirati naručene količine nafte.

