Plenković: Tražio sam da EU stručnjaci nadgledaju testiranje JANAF-ovih kapaciteta

M. Šu./Hina

07.10.2025 u 09:55

Izvor: Pixsell
Janafove cijene usporedive su s cijenama drugih naftovoda u Europi i on je sposoban dopremiti svu potrebu naftu za MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković, najavljujući sutrašnji sastanak predstavnika Janafa i MOL-a.

Janaf nudi metodološki usporedive cijene s drugim naftovodima u Europi i sposoban je dopremiti svu naftu koja je potrebna MOL-ovoj rafineriji Százhalombatta u Mađarskoj i onoj u Bratislavi u Slovačkoj i pritom je spreman pregovarati o cijeni, rekao je Plenković, koji je jutros položio vijenac u spomen na godišnjicu raketiranja Banskih dvora.

"To je okvir s kojim će sutra, vjerujem, predstavnici Janafa zastupati svoje interese i stavove u želji da se postigne dogovor sa MOL-om", rekao je.

Podsjetio je da je u razgovorima s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom otklonio teze mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijarta da je Hrvatska ratni profiter koji koristi rat u Ukrajini kako bi dizala cijene transporta nafte.

Plenković: Sutra pregovori Janafa i MOL-a, cijene su realne i europske

Hrvatska prema njegovim riječima ima veliku energetsku i kritičnu infrastrukturu i to ne samo za svoje potrebe, a kada je riječ o naftovodu, kaže da je mađarskim partnerima Janaf sposoban transportirati godišnje do 15 milijuna tona nafte, što je u potpunosti dovoljno za sve potrebe rafinerije Százhalombatta u Mađarskoj i onoj u Bratislavi u Slovačkoj.

"To je smisao Janafa. Jadranski naftovod nije smišljen samo za Hrvatsku, smišljen je da bude za regionalni korist, kao što trenutno doprema praktički 95 posto potreba sirove nafte za rafineriju u Pančevu koja je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija, i zbog toga pada u režim sankcija SAD-a, no vjerujemo da će se i to pitanje vlasništva uskoro riješiti", rekao je Plenković.

Podcrtao je još jednom kako je Janaf u potpunosti sposoban transportirati naručene količine nafte.

Obilježena 34. obljetnica raketiranja Banskih dvora
Obilježena 34. obljetnica raketiranja Banskih dvora

Ujedno je izvijestio da je od predsjednice Europske komisije (EK) Ursule von der Leyen zatražio da EK-ova uprava za energetiku pošalje svoje stručnjake na testiranje kapaciteta Janafa, kako bi se otklonile dvojbe o njegovoj tehničkoj sposobnosti transporta nafte za MOL, a da se nakon toga pristupi komercijalnim pregovorima između dvije kompanije o cijeni transporta.

Pritom, kako je rekao, što je narudžba u smislu volumena nafte veća i ugovor dugotrajniji, to su cijene manje i to po metodologiji koja je prisutna u Europi.

