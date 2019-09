Plenković se pohvalio uspjehom Šuice, a potom raspalio po desnim medijima, Milanoviću i Povjerenstvu za sukob interesa: Oni se nekog usuđuju nazvati lopovima!

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije na kojoj se pohvalio imenovanjem Dubravke Šuice potpredsjednicom Europske komisije. Dotaknuo se i koalicije sa SDSS-om te izjava Zorana Milanovića o tome kako se Plenković ranije nudio SDP-u

'Trebamo iskoristiti ovu godinu prije predsjedanja kako bismo ispunili sve kriterije. I to će se dogoditi. Što se tiče Slovenije i razgraničenja na kopnu i moru, naš stav je kristalno jasan. Sva pitanja koja imamo ona su nastala raspadom SFRJ. Pozicija Slovenije je jasna, ali i pozicija Hrvatske je jasna. Ne može se u međunarodnoj zajednici pozivati Hrvatsku da poštuje vladavinu prava, a u tom procesu došlo je do povrede u postupku. Onda taj proces više ne vrijedi', pojasnio je Plenković. 'Naš je prijedlog Sloveniji jasan i precizan. Idemo razgovarati bilateralno. Slovenija je odabrala put kojim je tužila Hrvatsku pred Europskim sudom u Luxembourgu. Vidjet ćemo što će sud odlučiti. A mi ćemo sigurno ući u Schengen', jasan je premijer.

Na pitanje o sutrašnjoj konferenciji za medije predsjednika SDSS-a i njegovog koalicijskog partnera Milorada Pupovca, Plenković je kazao: 'To će on komunicirati sutra. Ne mogu znati što je on naumio kazati sutra, a mi stalno komuniciramo.' Osvrnuo se na 'poruke mržnje' u rodnom mjestu Milorada Pupovca u Donjim Ceranjima i istaknuo da takve poruke razotkrivaju one koji ih pišu.