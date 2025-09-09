Plenković sasuo paljbu po Milanoviću i SDP-u: 'Nismo mi budale da to ne vidimo'

Premijer Andrej Plenković ponovno se obrušio na predsjednika Zorana Milanovića, nakon što je kritizirao dolazak izraelskog ministra vanjskih poslova u Hrvatsku, a na unutarpolitičkom planu sasuo je niz kritika i prema SDP-u

Plenković se javnosti obratio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, istaknuvši da je posjet izraelskog ministra vanjskih poslova još jedan u nizu posjeta inozemnih dužnosnika, nakon posjeta izaslanstva američkog Kongresa te predsjednika Europskog vijeća, Antonija Coste. 'Izraelski ministar je stigao na poziv Gordana Grlića Radmana, koji je otišao u Siriju i Jordan. Mi smo država koja je bila pod agresijom prije tridesetak godina. Želimo pomoći svojim savjetima i iskustvima. Slično smo napravili i s našim prijateljima u Ukrajini. To želimo napraviti i s ovim dugotrajnim sukobom izazvanim napadom Hamasa 7. listopada. Ministru smo prenijeli želju za prekidom vatre i pomoći stanovništvu Gaze. Tražimo rješenje o dvodržavnom uređenju prostora Izraela i Palestine, mislimo da je to najbolje rješenje', poručio je Plenković.

Nepostojeće inicijative No, reagirali su iz Ureda predsjednika, poručivši da se posjetom ministra koji je Domovinski rat usporedio sa sukobom u Gazi, svrstava na stranu agresora. 'Nisam niti stigao pročitati tu reakciju, niti sam stigao pročitati. Koliko sam shvatio, ljudi su primijetili da izraelski ministar nije spomenuo Domovinski rat. Drugo, zanimljivo je da je Milanović, koji u tri i pol godine nije pokazao volju da izrazi suosjećanje s ukrajinskim narodom, reagirao na nepostojeću inicijativu o tome da se šalju vojnici u Ukrajini. Živimo u fiktivnoj medijskoj sceni obogaćenoj anketama o nečemu što se neće dogoditi. Izraelski ministar je došao na inicijativu hrvatske vlade, koja poduzima korake prema mirnom rješenju, jer on ne radi ništa, i želimo biti principijelni u nastojanjima da se osigura trajni mir', poručio je Plenković.

'Hrvatsku ništa ne koči da prizna Palestinu, ali...' No, novinari su mu citirali spornu rečenicu izraelskog ministra, na što je on poručio da 'ne zna što je on mislio'. 'Prije 10 dana je Grlić Radman pozvao palestinsku ministricu. Je li to bio dobar potez? Je. Jesmo li imali dobar razgovor? Jesmo. Tko se tad ukrcao u razgovor? Milanović. Sad ga Izraelci nisu tražili, pa ih on nije ni zvao. Hamas je napao Izrael prije 23 mjeseca, Ukrajina nije napala Rusiju', ustvrdio je Plenković. Potom mu je iz medijskih krugova stiglo pitanje što koči Hrvatsku da prizna Palestinu. 'Nas ništa ne koči. 140 država je priznalo Palestinu, pa imamo i dalje ovakvu situaciju. Mi jednostavno ne smatramo bitnim ovo pitanje unutar napora za stvaranjem mira. Hrvatska povijest u Drugom svjetskom ratu nema veze s odlukom o priznanju', poručio je Plenković. Virutalni napor SDP-a Potom se prebacio na domaće teme, odnosno vječno ideološko prepucavanje, koje se u posljednje vrijeme intenziviralo. Sve je počelo s pitanjem o inicijativi Mire Bulja za povratkom kune kao nacionalne valute. 'Odbacujemo inicijativu koja nije formalizirana, vidjet ćemo hoće li biti. Što se tiče komentara Hajdaša Dončića koji je nakon ova dva koncerta izabrao ideologizirati političku raspravu u Hrvatsku. gledali smo dva politička ljeta kako se međusobno nabacuju svi lijeve provinijencije da se to ugura u javni prostor. Bio sam u 7-8 gradova, nisam vidio revizionizam, ni ustaštvo, ljude zanima turizam, kolike su plaće ili mirovine. Postoji jedan balon ljudi koji se time bave. Ako se SDP želi baviti time, želim im svu sreću, mi ćemo se baviti i dalje unapređivanjem Hrvatske. On je četvrti predsjednik SDP-a, a dočekat ćemo i petog, želim mu svu sreću', poručio je Plenković i nastavio:

