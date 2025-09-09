Milanovića su pitali o dolasku izraelskog ministra: Stigao je odgovor 'bez dlake na jeziku'

'U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina.

'Nije pitanje zašto se predsjednik Republike Zoran Milanović nije sastao s izraelskim ministrom vanjskih poslova, nego je pravo pitanje – zašto su izraelskog ministra pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? ', poručili su za N1 iz Ureda predsjednika Milanovića.

Umjesto da pokrene postupak priznavanja palestinske države kao prvog koraka u postizanju dvodržavnog rješenja i trajnog mira na Bliskom istoku, Vlada RH daje podršku dužnosnicima izraelske vlasti koji nedvosmisleno stoje iza politike rata i nasilja.

Koliko je pogrešno sastajati se s članom izraelske vlade pokazuje i njegova današnja izjava u kojoj on uspoređuje hrvatski Domovinski rat i izraelsku agresiju na Gazu! To je uvredljivo za Hrvatsku i sve žrtve agresije na Hrvatsku jer se Hrvatska branila, za razliku od Izraela koji divlja i ubija desetke tisuća ljudi po Gazi.

Kao da to nije bilo dovoljno, pa je u čast izraelskog ministra danas satima bilo blokirano cijelo središte Zagreba, što se ne događa ni kada u Hrvatsku dolaze puno ugledniji i važniji gosti', poručuju s Pantovčaka.

Podsjetimo, u posjet Hrvatskoj stigao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar, koji se jutros sastao s premijerom Andrejem Plenkovićem, a kasnije i minstrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Dolazak izraelskog ministra u Vladu popratili su i prosvjedi.