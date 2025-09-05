Plenković oštro o Milanoviću: 'Dvije godine je govorio neistinu, javnost je dovedena u zabludu'

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Virovitici aktualna zbivanja, naročito po pitanju hrvatske pomoći Ukrajini. Nije se libio spomenuti Zorana Milanovića, a osvrnuo se i na situaciju u Srbiji

Premijer Andrej Plenković se iz Virovitice obratio javnosti, najprije zahvalivši na gostoprimstvu. Pohvalio je otvorenje Doma palijativne skrbi i novog županijskog arhiva. 'Uložili smo 4,5 milijardi eura u proteklih osam, devet godina u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem, u ova područja 500 milijuna eura, a u Viroviticu 18 milijuna eura. Vidimo izgradnju nove glazbene škole, ulažemo u sport, škole, infrastrukturu i kulturu. Drago mi je da napreduje izgradnja brze ceste i to će kroz politiku jednakog razvoja pružiti brojne mogućnosti', rekao je Plenković te se okrenuo aktualnim pitanjima.

Nije sve u slanju vojnika Iz Vlade su jutros potvrdili da Hrvatska neće biti među zemljama Koalicije voljnih koje će slati vojnike u Ukrajinu. 'To što ste imali Milanovića, koji je dvije godine govorio neistinu da su Sabor i Vlada to spremni učiniti, rezultiralo je time da sad imate ankete o tome i javnost je dovedena u zabludu. Za razliku od Milanovića, koji ima prorusku retoriku, mi smo solidarni s Ukrajinom. Dali smo dosad 14 paketa pomoći Ukrajini i s time ćemo nastaviti. Različite zemlje na različite načine pomažu Ukrajini. Nije to samo slanje vojnika. Imate i neke velike zemlje, poput Poljske, koje ne šalju vojnike, jer im nitko to ne govori. Ako Koalicija voljnih radi na planu koji bi značio prekid vatre, pa postizanje mirovnog dogovora, kako se ne bi ovakva agresija ponovila za sljedećih nekoliko godina, onda je to optika onih koji žele mir', rekao je premijer na ovu temu.

'Svi moramo ići dalje' Govoreći o Milanoviću, osvrnuo se na njegovo pojavljivanje na festivalu Fališ u Šibeniku. 'Meni su ljudi javili da su Intrade imali koncert u Šibeniku, to je jedino što sam čuo da je bilo u Šibeniku. Svatko u Hrvatskoj ima pravo govoriti i organizirati svoje projekte. U parlamentarnoj demokraciji moramo biti parlamentarni. Svatko ima pravo reći što želi i svatko ima pravo izraziti nezadovoljstvo nečime, ali svi skupa moramo ići dalje. Oba pitanja kreću s lažnih premisa i to je loše. Branitelji su rekli da im je drago zbog onoga što sam rekao u vezi jedne Thompsonove pjesme koja je tu 35 godina i nitko je nije dirao ni cenzurirao. Branitelji imaju pravo reći što misle, imaju se pravo organizirati festivali, ali svi moramo ići dalje', poručio je Plenković.

Zoran Milanović došao na drugu večer Fališa Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL







+10 Zoran Milanović došao na drugu večer Fališa Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Hiperventilirajuća histerija Potom je Thompsona i reakcije branitelja povezao s inicijativom Mosta za smjenom ministrice Nine Obuljen Koržinek, koju navodno SDP neće podržati. 'To je posljedica hiperventilirajuće histerije. Sad je mantra da smo se mi pomakli s desnog centra i skrenuli udesno i to je jedan povijesni revizionizam. Kad se već nije dogodio nekakav nered prije i za vrijeme Thompsonova koncerta, jer smo bili suočeni s pitanjima koliko će ljudi umrijeti, sad smo suočeni s pitanjem o jednoj pjesmi koja je nastala za vrijeme Domovinskog rata, u krvi. Oni koji bi zabranjivali nešto ne znaju puno o Domovinskom ratu. Ovo da će Most zatražiti smjenu ministrice, koja je za njih valjda spomenik povijesnog revizionizma, a SDP to ne podržava, govori dovoljno o stanju u oporbi lijevo i desno od nas. Most je čudesno preživio u Sinju, to neće proći, vi ćete pisati o tome i to će se zaboraviti. Jedva čekam podržati nešto od Mosta, činim to svako jutro', sarkastičan je bio premijer.