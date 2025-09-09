Plenković se sastao s izraelskim šefom diplomacije, evo o čemu su razgovarali

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman primili su danas u Banskim dvorima ministra vanjskih poslova Države Izraela Gideona Moshea Sa'ara.

Nakon što su u Vladi primili ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian, predsjednik Vlade Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman sastali su se danas i s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Mosheom Sa'arom - u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Tim povodom, ministar Grlić Radman danas će otputovati u Amman i sastati se s jordanskim kolegom Safadijem, a nakon Jordana odlazi i u posjet Siriji.

Razgovori s izraelskim ministrom bili su usmjereni na ublažavanje humanitarne krize u Pojasu Gaze i daljnje međunarodne političke i diplomatske napore za okončanje izraelsko-palestinskog sukoba, koji je započet nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. Predsjednik Vlade istaknuo je da je glavni prioritet što skoriji prekid vatre i zaštita civila. 'Potrebno je žurno okončati tešku humanitarnu krizu u Gazi, provesti oslobađanje svih talaca i osigurati neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito ženama i djeci', kazao je Plenković.

Plenković primio ministra vanjskih poslova Države Izrael Gideona Moshea Sa'ara Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







+8 Plenković primio ministra vanjskih poslova Države Izrael Gideona Moshea Sa'ara Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL