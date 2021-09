[FOTO/VIDEO] Plenković: Riješili smo sve temeljne nacionalne zadaće i izazove, stvorili smo preduvjete za istinski razvoj Hrvatske

Na svečanoj sjednici virovitičko-podravske Županijske skupštine kojom je u petak obilježen dan te županije predsjednik Vlade Andrej Plenković je istaknuo kako je to jedna od učinkovitijih županija u povlačenju novaca iz europskih fondova jer je u različite projekte uložila više od dvije milijarde kuna

"To će u ekonomsko-razvojnom smislu za sve vas značiti onu ključnu razliku poput projekta dovršetka 5C koridora, koji se dovršava na području Osječko-baranjske županije i koji će zaista upotpuniti prometnu mrežu ovoga dijela Hrvatske", poručio je predsjednik Vlade.

"Potvrda je to da je naš oporavak brz, snažan, učinkovit, a činjenica je da smo za ovo desetljeće baš u vremenu te krize osigurali 25 milijardi eura za cijelo desetljeće uz još konzumaciju ovih otprilike 4,5 milijardi eura iz postojeće financijske perspektive. Stvorili smo preduvjete za istinski razvoj Hrvatske na tragu dva globalna trenda tzv. dvostruke tranzicije, zelene tranzicije, digitalne tranzicije, i upravo će to biti prioriteti za ovo desetljeće jer mi smo sve one temeljne nacionalne zadaće i izazove riješili", rekao je Plenković.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je kako su u svojem radu prepoznali prilike i mogućnosti europskih fondova.