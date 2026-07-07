Upozorenje Hrvatske pošte na lažne SMS poruke: Jedan klik može vas skupo koštati

Hrvatska pošta ponovno upozorava na lažne SMS poruke, koje građane pozivaju na ažuriranje podataka o dostavi

Hrvatska pošta objavila je upozorenje za građane zbog novog vala lažnih SMS poruka, u kojima se pošiljatelj predstavlja kao Hrvatska pošta. Ističu kako se građanima šalju poruke s poveznicom koja ih poziva na ažuriranje podataka o dostavi, a klikom na poveznicu korisnici se izlažu riziku od krađe novca. Svi koji prime ovakvu sumnjivu poruku pozivaju se da je ignoriraju i ne otvaraju poveznice navedene u njoj.

Lažne poruke moguće je prepoznati po nekoliko znakova – sumnjivoj internetskoj adresi (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr), gramatičkim pogreškama, tekstu na engleskom jeziku te nejasnim poveznicama putem kojih se od korisnika često traži unos podataka bankovne kartice, uključujući broj kartice i CVC/CVV sigurnosni broj. Već samo jedan od tih elemenata dovoljan je za sumnju da je riječ o prijevari. Iz Hrvatske pošte ističu kako njihove službene obavijesti uvijek sadrže broj pošiljke koji se može provjeriti putem sustava za praćenje pošiljaka. Ako građani prime lažni SMS u vrijeme kada očekuju paket, dodaju, riječ je samo o slučajnosti.