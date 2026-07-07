Splitska Čistoća povukla drastičan potez: Radnicima na bolovanju ukinuli dodatak od 500 eura

'Drugi dijelovi grada neće trpjeti. Jednom odlukom za područje grada koje je vezano uz Ultru zaposlenicima sam ponudio nagradu, tako da će ljudi iz drugih dijelova tvrtke biti angažirani tijekom tih nekoliko sati. Svi će dobiti plaćene prekovremene sate i dodatnu nagradu na plaću ovog mjeseca', rekao je direktor Čistoće Vlado Pehar .

Svakog dana na splitskim ulicama nedostaje barem 80 zaposlenika Čistoće. Građani negoduju jer se na ulicama stvaraju hrpe smeća, a u kombinaciji s visokim temperaturama to stvara neizdrživu kombinaciju. Da stvar bude još bolja, ovog vikenda su Splitu se održava i Ultra Europe festival.

Razlog je jednostavan - gotovo trećina svih zaposlenika im je na bolovanju, zbog čega je uprava očajna i poduzeli su drastične mjere. Kako javlja HRT, odsutnim radnicima ukinuli su dodatak na plaću od 500 eura i krenuli u potragu za novim zaposlenicima.



Osim toga, donesena je odluka da se stalni dodatak ubuduće isplaćuje na temelju stvarno odrađenih sati. Pehar kaže, želi dodatno motivirati i nagraditi ljude koji će tijekom sezone raditi, ali i smanjiti financijski izdatak Čistoće za ljude koji su na bolovanju.

'Ne smijemo zaboraviti da zaposlenike do 42 dana bolovanja plaća poslodavac, a Čistoća je cijelo vrijeme imala dodatni trošak od oko 850 eura po svakom zaposleniku', rekao je Pehar.

Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, ističe kako se ista situacija ponavlja iz godine u godinu - jednostavno nedostaje ljudi. Zato je donio odluku da javni natječaj za prijam u službu bude otvoren stalno.

'Treba istaknuti da su iz godine u godinu na bolovanju ista imena', dodao je gradonačelnik.

Osim toga, gradonačelnik ističe i kako su pojedini građani, ali i turisti neodgovorni, pa svoje smeće odnose u druge gradske četvrti. Stoga predlaže strože kazne za sve koji neodgovorno odlažu otpad.