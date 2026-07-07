Grlić Radman: 'Trump me ne brine, očekujem snažno jedinstvo NATO-a'

“Optimističan sam i mislim da će ovaj samit biti jako dobar, da će polučiti rezultate, da će pokazati transatlantsko jedinstvo”, rekao je Grlić Radman.

Dodao je da ga ne brine nepredvidivost američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Svi smo se već naučili na njegov stil, način na koji govori. I kada ne bi bilo sklada, mi apsolutno trebamo njegovati tendenciju stvaranja sklada jer nema alternative za jedan Savez čiji su ciljevi jedinstvo, solidarnost, kolektivna obrana i odvraćanje”, rekao je ministar.