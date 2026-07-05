Ministarstvo se oglasilo o Miletićevom rezanju lokota na plažama

Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić po treći je put u mjesec dana prerezao lokot na vratima plaže ispod hotela u Rijeci.

Od početka lipnja Miletić upozorava da se sprječavanjem korištenja plaže na Costabelli krše propisi o pomorskom dobru. Vlasnik hotela je već najavio reakciju.

A reagiralo je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na njegov poziv da institucije trebaju odraditi svoj posao. Kako piše Dnevnik.hr, Ministarstvo pojašnjava da koncesionar može zatvoriti ulaz na plažu jer su takvi propisi bili na snazi kada je ugovor potpisan te ograđivanje nije protuzakonito.