Plenković otkrio kakva je sudbina Vilija Beroša u HDZ-u

Govoreći o statusu uhićenog bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u stranci, Plenković je kazao kako stranačka tijela pokreću uobičajenu proceduru te da će njegov status biti u mirovanju do okončanja kaznenog postupka. Dakle, nema nikakvih prava, praktički kao da nije ni član, ali o tome će odluku donositi organizacija Grada Zagreba, rekao je.

"Raspravili smo sve aktualne teme, najviše ovu situaciju oko uhićenja ministra Beroša, dogovor na razini užeg vodstva i parlamentarne većine je da nastavljamo dalje te dajemo potporu tijelima kaznenog progona da se ovaj veliki slučaj u hrvatskom zdravstvu i uopće na političkoj sceni rasvijetli do kraja i da oni koji su odgovorni i odgovaraju", poručio je.

Plenković je otvorio i temu curenja informacija posljednjih dana iz slučaja Beroš u medije i naglasio kako to nije normalno.

"Kakvo je to ponašanje? Svi iskazi, sva imena, sve informacije su u medijima. To je protuzakonito i nečuveno. Ovo je tipičan primjer onoga što gledamo zadnjih 30 godina u pravosuđu, to nije normalno", ocijenio je.