Neke će zemlje slati vojnike u Ukrajinu: Među njima nije Hrvatska

Iz Vlade RH su za Tportal potvrdili kako Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu kao dio dogovorenih sigurnosnih jamstava u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom
Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama, što je dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju da dođe do mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka.
Neke zemlje članice su odlučile poslati i vojnike, no, kako Tportal doznaje iz Vlade, Hrvatska nije među njima.
'Hrvatska neće slati vojnike, ali osiguravamo svaku drugu pomoć Ukrajini već tri i pol godine otpočetka agresije', rekli su za Tportal iz Vlade.
Nije bilo rasprave o slanju vojnika
Inače, francuski predsjednik nije rekao koje zemlje su ponudile slanje svojih vojnika. Zna se da su među njima Francuska i Velika Britanija. Italija i Poljska su dale do znanja da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu.
Ovakav rasplet događaja, što se tiče Hrvatske, nije bio ni planiran. Savjetnik premijera Mate Granić dao je naslutiti da uopće nije bilo ni rasprave o slanju vojnika u Ukrajinu, unatoč podršci Hrvatske koju ta zemlja uživa.
'Premijer je vrlo precizno rekao pozicije Hrvatske. Hrvatska je od samog početka agresije čvrsto stala uz Ukrajinu: politički, diplomatski, vojno i humanitarno. Podržavamo ideju mirovnih snaga, ono što rade Friedrich Merz i Emmanuel Macron, koji sada imaju jasne stavove, ali u ovom trenutku - nije bilo nikakve rasprave da bi Hrvatska slala mirovne snage', rekao je Mate Granić za HRT.
'Važno je nastaviti sveobuhvatno pomagati Ukrajini i postići pravedan i održiv mir koji će zaštititi suverenost Ukrajine i pružiti joj sigurnosna jamstva, poručio je premijer Andrej Plenković nakon virtualnog sastanka Koalicije voljnih, dodajući da slanje hrvatskih vojnika 'nikad nije bilo na stolu'.
Oglasili se i Rusi
O potencijalnom slanju vojnih snaga iz Europe oglasio se i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji ih smatra legitimnim metama.
'Ako se neke trupe pojave tamo, posebno sada tijekom vojnih operacija, polazimo od činjenice da će to biti legitimne mete za uništenje, a ako se donesu odluke koje vode miru, dugoročnom miru, onda jednostavno ne vidim nikakvog smisla u njihovoj prisutnosti na teritoriju Ukrajine. Točka', rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.
Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov smatra da slanje zapadnih vojnika u Ukrajinu 'ne može poslužiti kao sigurnosno jamstvo za Ukrajinu koje bi bilo prihvatljivo našoj zemlji'.