Neke će zemlje slati vojnike u Ukrajinu: Među njima nije Hrvatska

Iz Vlade RH su za Tportal potvrdili kako Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu kao dio dogovorenih sigurnosnih jamstava u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama, što je dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju da dođe do mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon sastanka. Neke zemlje članice su odlučile poslati i vojnike, no, kako Tportal doznaje iz Vlade, Hrvatska nije među njima. 'Hrvatska neće slati vojnike, ali osiguravamo svaku drugu pomoć Ukrajini već tri i pol godine otpočetka agresije', rekli su za Tportal iz Vlade.

Nije bilo rasprave o slanju vojnika Inače, francuski predsjednik nije rekao koje zemlje su ponudile slanje svojih vojnika. Zna se da su među njima Francuska i Velika Britanija. Italija i Poljska su dale do znanja da neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. Ovakav rasplet događaja, što se tiče Hrvatske, nije bio ni planiran. Savjetnik premijera Mate Granić dao je naslutiti da uopće nije bilo ni rasprave o slanju vojnika u Ukrajinu, unatoč podršci Hrvatske koju ta zemlja uživa. 'Premijer je vrlo precizno rekao pozicije Hrvatske. Hrvatska je od samog početka agresije čvrsto stala uz Ukrajinu: politički, diplomatski, vojno i humanitarno. Podržavamo ideju mirovnih snaga, ono što rade Friedrich Merz i Emmanuel Macron, koji sada imaju jasne stavove, ali u ovom trenutku - nije bilo nikakve rasprave da bi Hrvatska slala mirovne snage', rekao je Mate Granić za HRT. 'Važno je nastaviti sveobuhvatno pomagati Ukrajini i postići pravedan i održiv mir koji će zaštititi suverenost Ukrajine i pružiti joj sigurnosna jamstva, poručio je premijer Andrej Plenković nakon virtualnog sastanka Koalicije voljnih, dodajući da slanje hrvatskih vojnika 'nikad nije bilo na stolu'.