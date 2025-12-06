U Jastrebarskom prosvjedovali protiv proizvodnje na bazi bitumena

Nekoliko stotina mještana Čabdina, Cvetkovića i Donje Jaske okupilo se u subotu na mirnom prosvjedu u Gospodraskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom kojim su jasno izrazili protivljenje izgradnji pogona za proizvodnju proizvoda na bazi bitumena investitora tvrtke Draco
Građane najviše zabrinjava da će se eventualnom izgradnjom spomenutog pogona u njihovoj blizini manipulirati tisućama tona kemikalija, otapalima i bitumenskom smjesom budući bi pogon imao kapacitet oko 8000 tona godišnje. Tome treba dodati i povećanje teškog kamionskog prometa te realnu opasnost za onečišćenje podzemnih voda.
Investitor tvrdi da se na tom mjestu neće prerađivati nafta te da će se svi procesi odvijati u zatvorenom prostoru, no građani su i dalje zabrinuti te traže neovisnu studiju, budući da bi se ondje godišnje prerađivalo oko osam tisuća tona materijala, nedaleko od kuća.
Predsjednica Mjesnog odbora Čabdin i jedna od organizatora prosvjeda, Kristina Agostini Bastašić, naglasila je kako su za investiciju doznali iz medija i da ih je sama informacija zatekla.
'Nakon određenog istraživanja dobili smo službene podatke prema kojima bi 8000 tona bitumena dolazilo u naš grad i bilo prerađivano. Kritični smo prema samom planu Gospodarske zone Jalševac gdje se u neposrednoj blizini nalazi naš Hotel Princess u koji stižu gosti iz cijelog svijeta', rekla je Agostini Bastašić dodajući da na taj način turizam i industrija ne idu zajedno. Smatra da to nije logičan slijed razvoja gospodarstva u zoni.
Roman Rodić, nekadašnji gradski vijećnik, kaže da je sam zakon nespretan u dijelu koji navodi da za investicije, kao što se najavljuje u ovom slučaju, ne treba studija utjecaja na okoliš ako se radi o količini nečega ispod 10.000 tona.
'Znači ako se radi o nečemu od 9999 tona, onda nema utjecaja jer je to netko tako rekao, a ako se radi o 10.000, onda treba vidjeti ima li utjecaja. To je sigurno najsporniji dio cijele priče', mišljenja je Rodić koji je potvrdio da je za ovaj problem također doznao iz medija. Dodao je i da bez nove investicije već sada ima problema.
'Ovaj dio već je zagađen tvornicom Krka i njezinim razvojem citostatika koji su u svom proizvodnom procesu kancerogeni. Imamo i tvrtku Kemis gdje mi ne znamo što se točno radi', poručio je Rodić. S prosvjeda su upućeni i zahtjevi za hitnom tematskom sjednicom Gradskog vijeća te moratorijem na izdavanje svih suglasnosti i akata oko ove investicije a koji su u nadležnosti Grada Jastrebrasko.
'Također, tražimo izmjenu Prostornog plana u Jalševcu u kojem želimo da se jasno definira da se tvornice poput ove i njima slične, potencijalno opasne za okoliš, ne smiju graditi u blizini naselja odnosno u ovoj zoni', poručila je predsjednica Mjesnog odbora Čabdin. Jedan od zahtjeva je i izrada neovisne studije utjecaja na okoliš. Inače, organizatori prosvjeda pokrenuli su peticiju, ali i najavili nove prosvjede.
'Ako peticija ne urodi plodom, imamo druge mogućnosti djelovanja', poručila je Agostini Bastaić. U četvrtak 11. prosinca, najavljena je javna prezentacija projekta, na kojoj investitor želi smiriti zabrinutost te će odgovarati na pitanja građana.