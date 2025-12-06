U Jastrebarskom prosvjedovali protiv proizvodnje na bazi bitumena

Predsjednica Mjesnog odbora Čabdin i jedna od organizatora prosvjeda, Kristina Agostini Bastašić, naglasila je kako su za investiciju doznali iz medija i da ih je sama informacija zatekla.

Investitor tvrdi da se na tom mjestu neće prerađivati nafta te da će se svi procesi odvijati u zatvorenom prostoru, no građani su i dalje zabrinuti te traže neovisnu studiju, budući da bi se ondje godišnje prerađivalo oko osam tisuća tona materijala, nedaleko od kuća.

Građane najviše zabrinjava da će se eventualnom izgradnjom spomenutog pogona u njihovoj blizini manipulirati tisućama tona kemikalija, otapalima i bitumenskom smjesom budući bi pogon imao kapacitet oko 8000 tona godišnje. Tome treba dodati i povećanje teškog kamionskog prometa te realnu opasnost za onečišćenje podzemnih voda.

'Nakon određenog istraživanja dobili smo službene podatke prema kojima bi 8000 tona bitumena dolazilo u naš grad i bilo prerađivano. Kritični smo prema samom planu Gospodarske zone Jalševac gdje se u neposrednoj blizini nalazi naš Hotel Princess u koji stižu gosti iz cijelog svijeta', rekla je Agostini Bastašić dodajući da na taj način turizam i industrija ne idu zajedno. Smatra da to nije logičan slijed razvoja gospodarstva u zoni.

Roman Rodić, nekadašnji gradski vijećnik, kaže da je sam zakon nespretan u dijelu koji navodi da za investicije, kao što se najavljuje u ovom slučaju, ne treba studija utjecaja na okoliš ako se radi o količini nečega ispod 10.000 tona.

'Znači ako se radi o nečemu od 9999 tona, onda nema utjecaja jer je to netko tako rekao, a ako se radi o 10.000, onda treba vidjeti ima li utjecaja. To je sigurno najsporniji dio cijele priče', mišljenja je Rodić koji je potvrdio da je za ovaj problem također doznao iz medija. Dodao je i da bez nove investicije već sada ima problema.

'Ovaj dio već je zagađen tvornicom Krka i njezinim razvojem citostatika koji su u svom proizvodnom procesu kancerogeni. Imamo i tvrtku Kemis gdje mi ne znamo što se točno radi', poručio je Rodić. S prosvjeda su upućeni i zahtjevi za hitnom tematskom sjednicom Gradskog vijeća te moratorijem na izdavanje svih suglasnosti i akata oko ove investicije a koji su u nadležnosti Grada Jastrebrasko.

'Također, tražimo izmjenu Prostornog plana u Jalševcu u kojem želimo da se jasno definira da se tvornice poput ove i njima slične, potencijalno opasne za okoliš, ne smiju graditi u blizini naselja odnosno u ovoj zoni', poručila je predsjednica Mjesnog odbora Čabdin. Jedan od zahtjeva je i izrada neovisne studije utjecaja na okoliš. Inače, organizatori prosvjeda pokrenuli su peticiju, ali i najavili nove prosvjede.

'Ako peticija ne urodi plodom, imamo druge mogućnosti djelovanja', poručila je Agostini Bastaić. U četvrtak 11. prosinca, najavljena je javna prezentacija projekta, na kojoj investitor želi smiriti zabrinutost te će odgovarati na pitanja građana.