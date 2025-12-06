KOD DUBROVNIKA

Pijana prevozila četvero djece i izazvala nesreću

I.H./Hina

06.12.2025 u 15:44

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGOSTO
Bionic
Reading

Tridesetjednogodišnja vozačica, pod utjecajem alkohola od 2,8 promila, izazvala je prometnu nesreću u Sustjepanu kod Dubrovnika kada je automobilom u kojemu je prevozila četvero djece udarila u zaustavljeno vozilo u koloni, priopćila je u subotu PU dubrovačko-neretvanska

Nesreća se dogodila jučer oko 18,10 sati na Sustjepanskoj obali. Nitko u njoj nije ozlijeđen, nastala je samo materijalna šteta, no alkotest je pokazao da je 31-godišnjakinja vozila pod utjecajem 2,8 promila alkohola. Prevezena je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na liječenju, dok su o djeci brigu preuzeli članovi obitelji.

vezane vijesti

Vozačica je upravljala osobnim vozilom splitskih registracija, a u zaustavljeno vozilo udarila je zbog brzine neprilagođene zavoju. Policija će o događaju izvijestiti socijalnu službu te će protiv vozačice biti podnesen prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1710 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

NISU POSLUŠALI PAPU FRANJU

Vatikan ostao tvrd: Žene ne mogu biti svećenice i - točka!
PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

PROTIVNICI HRVATSKE NA SP

Obje zemlje imaju petokrake na zastavi: Što još znate o Gani, a što o Panami?
PREVRAT U GVINEJI BISAU

PREVRAT U GVINEJI BISAU

Je li predsjednik 'kokainske republike' sam orkestrirao vojni puč kako bi nastavio narkobiznis?

najpopularnije

Još vijesti