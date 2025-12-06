Pijana prevozila četvero djece i izazvala nesreću

Nesreća se dogodila jučer oko 18,10 sati na Sustjepanskoj obali. Nitko u njoj nije ozlijeđen, nastala je samo materijalna šteta, no alkotest je pokazao da je 31-godišnjakinja vozila pod utjecajem 2,8 promila alkohola. Prevezena je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na liječenju, dok su o djeci brigu preuzeli članovi obitelji.