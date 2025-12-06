Pijana prevozila četvero djece i izazvala nesreću

Tridesetjednogodišnja vozačica, pod utjecajem alkohola od 2,8 promila, izazvala je prometnu nesreću u Sustjepanu kod Dubrovnika kada je automobilom u kojemu je prevozila četvero djece udarila u zaustavljeno vozilo u koloni, priopćila je u subotu PU dubrovačko-neretvanska
Nesreća se dogodila jučer oko 18,10 sati na Sustjepanskoj obali. Nitko u njoj nije ozlijeđen, nastala je samo materijalna šteta, no alkotest je pokazao da je 31-godišnjakinja vozila pod utjecajem 2,8 promila alkohola. Prevezena je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na liječenju, dok su o djeci brigu preuzeli članovi obitelji.
Vozačica je upravljala osobnim vozilom splitskih registracija, a u zaustavljeno vozilo udarila je zbog brzine neprilagođene zavoju. Policija će o događaju izvijestiti socijalnu službu te će protiv vozačice biti podnesen prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1710 eura i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.