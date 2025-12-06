Vatikan ostao tvrd: Žene ne mogu biti svećenice i - točka!

Visoki vatikanski povjerenici glasali su protiv toga da se katolkinjama dopusti da Crkvi služe kao đakonice, održavajući globalno crkvenu praksu po kojoj svećenstvo čine isključivo muškarci, stoji u izvješću predanom papi Lavu i objavljenom u četvrtak.

Komisija je, glasajući 7 prema jednome glasu izvijestila da povijesna istraživanja i teološka istraga "isključuju mogućnost" da se ženama u ovome trenutku dopusti da služe kao đakonice, ali je preporučila daljnje proučavanje tog pitanja. Rasprave o mogućnosti da žene postanu đakonice, da se prethodno zarede i pomažu u crkvenoj službi, ali pritom ne mogu predvoditi misu, potresaju posljednjih deset godina Katoličku Crkvu koja broji 1,4 milijarde članova.

Đakoni mogu ispunjati brojne dužnosti, ali ne mogu predvoditi misu Katolički đakoni mogu obavljati obred krštenja, svjedočiti vjenčanjima i sprovodima, među ostalim dužnostima. U nekim dijelovima svijeta vode župe u odsutnosti svećenika, ali i dalje je svećenik taj kojemu je dopušteno da vodi svetu misu. Uloga, koja se stoljećima smatrala tek odskočnom daskom za ulazak među svećeništvo, ponovno je zamišljena kao stalna pozicija za muškarce - katolike nakon niza reformi Crkve šezdesetih godina prošlog stoljeća. Neke žene tvrde kako vjeruju da upravo Bog od njih traži da preuzmu tu poziciju, koju Crkva shvaća kao ulogu služenja toj istoj Crkvi.

Papa Franjo Izvor: EPA / Autor: GIUSEPPE LAMI







Papa Franjo otvorio raspravu o đakonicama Panel, koji su vodili kardinal i svećenik iz najvišega vatikanskog doktrinarnog ureda, činili su teolozi i teologinje. U izvještaju su zaključili da su vrlo odlučni u pogledu procjene o tomu da žene ne mogu biti đakonice, ali da se "do danas nije omogućilo formuliranje konačnog suda" o tom pitanju. Pokojni papa Franjo otvorio je raspravu o tomu nakon što je 2016. krovna skupina sa sjedištem u Rimu, koju predstavljaju katoličke časne sestre i redovnice iz cijelog svijeta, podnijela takav zahtjev. Franjo je osnovao dvije komisije za proučavanje spomenutog pitanja. Obje su vijećale u tajnosti. Izvještaj objavljen danas prvi je omogućio javnu objavu rezultata rasprava. Jedna od članica Franjine prve komisije, koja se zalagala za to da i žene postanu đakonice, kritizirala je novo izvješće. Phyllis Zagano, teologinja s njujorškog Sveučilišta Hofstra rekla je da je tekst takav da "se u njemu poduzima sve što je moguće kako bi se tema predstavila u negativnom svjetlu te se pritom selektivno biraju komentari iz prethodnih izvješća, a da im se ne omogućuje potpun kontekst". Nekoliko grupa koje se zalažu za reforme u Katoličkoj Crkvi također je kritiziralo izvješće. Njemačka skupina 'We are Church' odluku protiv imenovanja žena đakonicama ocijenila je upitnom s "teološkog, antropološkog i pastoralnog" stajališta. Konferencija za ređenje žena, grupa koja ima sjedište u Sjedinjenim Državama, kritizirala je komisiju jer u svojim raspravama nije zatražila doprinos većeg broja žena te je odluku nazvala "dubokom i teološki neutemeljenom uvredom".

