suradnja sa slovenijom

Anušić: 'Niti smo spremni, niti planiramo slati hrvatsku vojsku u Ukrajinu'

I.Ba./Hina

05.09.2025 u 12:41

Slovenski ministar obrane Borut Sajovic i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić
Slovenski ministar obrane Borut Sajovic i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska i Slovenija u petak su potpisale deklaraciju o vojnoj suradnji koju je ministar obrane Ivan Anušić prozvao „novim poglavljem” već odličnih obrambenih odnosa dviju država

Anušić i slovenski ministar obrane Borut Sajovic u Zagrebu su potpisali deklaraciju o suradnji vojski koja obuhvaća „sve ono što se može napraviti između dviju država” da bi oružane snage i obrambene industrije dviju država „bolje i kvalitetnije funkcionirale”, rekao je hrvatski ministar.

Na pitanje o usporedbi tog sporazuma s deklaracijom koju je ministarstvo obrane u ožujku ove godine potpisalo s Albanijom i Kosovom, Anušić je odgovorio da „nema velike razlike” između njih. Ministarstvo obrane u kontaktu je s Bugarskom koja bi se također mogla pridružiti toj inicijativi, otkrio je Anušić.

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično surađuju, no da je današnjim potpisom započelo „novo poglavlje odnosa”.

vezane vijesti

Dvije strane sada nastavljaju s „većim obimom suradnje” te rade na „konkretnim prijedlozima” o kojima će se razgovarati već na sajmu naoružanja u listopadu u Ljubljani, najavio je.

Sajovic je na konferenciji za medije rekao da su se „stvari u svijetu promijenile i to zahtijeva daljnje jačanje suradnje u obrani i svim drugim područjima”.

Zagreb i Ljubljana imaju „veliku odgovornost” na zapadnom Balkanu, posebno u očuvanju mira na Kosovu i u BiH, rekao je slovenski ministar iz redova liberalne stranke Sloboda slovenskog premijera Roberta Goloba.

Dan nakon virtualnog sastanka 'koalicije voljnih', nakon kojeg je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio da je 26 država spremno poslati svoje vojnike na ukrajinski teritorij u slučaju primirja, Anušić je ponovio da Hrvatska tamo neće slati svoje trupe.

„Niti smo spremni, niti to želimo, niti planiramo slati hrvatsku vojsku u Ukrajinu”, naglasio je ministar, dodajući da će Hrvatska nastaviti snažno podržavati ratom pogođenu zemlju na druge načine.

Njegov slovenski kolega rekao je da će Slovenija slati svoje vojnike samo u sklopu eventualne misije Ujedinjenih naroda. Takve operacije trebaju potvrdu Vijeća sigurnosti, tijela u kojem pravo veta imaju Rusija i Kina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sporna pitanja

sporna pitanja

Plenković oštro o Milanoviću: 'Dvije godine je govorio neistinu, javnost je dovedena u zabludu'
pitali su ga

pitali su ga

Milanović je otišao na festival, o svemu se oglasio Anušić: 'Njegov odlazak tamo...'
suradnja sa slovenijom

suradnja sa slovenijom

Anušić: 'Niti smo spremni, niti planiramo slati hrvatsku vojsku u Ukrajinu'

najpopularnije

Još vijesti