Anušić: 'Niti smo spremni, niti planiramo slati hrvatsku vojsku u Ukrajinu'

Anušić i slovenski ministar obrane Borut Sajovic u Zagrebu su potpisali deklaraciju o suradnji vojski koja obuhvaća „sve ono što se može napraviti između dviju država” da bi oružane snage i obrambene industrije dviju država „bolje i kvalitetnije funkcionirale”, rekao je hrvatski ministar.

Na pitanje o usporedbi tog sporazuma s deklaracijom koju je ministarstvo obrane u ožujku ove godine potpisalo s Albanijom i Kosovom, Anušić je odgovorio da „nema velike razlike” između njih. Ministarstvo obrane u kontaktu je s Bugarskom koja bi se također mogla pridružiti toj inicijativi, otkrio je Anušić.

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično surađuju, no da je današnjim potpisom započelo „novo poglavlje odnosa”.