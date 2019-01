Sabor kreće u novu sjednicu, hoće li Plenkovića rešetati zbog propale nabave aviona?

Nakon mjesec dana stanke saborski zastupnici se vraćaju u klupe, gdje će provesti sljedeća tri mjeseca, sve do Uskrsa. U novu sjednicu krenut će tradicionalnim aktualnim prijepodnevom

Nakon 12. travnja Sabor će ponovno na stanku za vrijeme Uskrsa do 24.travnja. 'Nastavit ćemo 24. travnja, nakon Uskrsa, i radit ćemo do 15. srpnja, s tim da ćemo zbog europskih izbora utvrditi koje dane neće biti plenarnog zasjedanja', najavio je početkom siječnja predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Na dnevnom redu sjednice, koja će potrajati do 12. travnja već sada ima više od 140 točaka. Među važnijim točkama na dnevnom redu su i izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti, kojima se, između ostalog, regulira financiranje referendumskih kampanja. Na dnevnom redu je i Zakon o hrvatskom državljanstvu, koji bi trebalo olakšati dobivanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika, ali i Zakon o knjižnicama.

Kraj prošle godine i posljednju saborsku sjednicu obilježile su i izmjene stranačkih dresova, a bježanje u druge stranačke tabore nastavilo se i u posljednjih mjesec dana, kada Sabor nije zasjedao. Među posljednjima stranačke je boje promijenio Mladen Madjer napustivši HSS i postavši član Bandićeve stranke. Time je Bandić dogurao do 12 ruku u Saboru, no zbog skupljanja zastupnika njegov klub zastupnika napustio je Reformist Darinko Dumbović.

S obzirom na to da je Bandić najavio da će se njegovom klubu pridružiti još zastupnika, bit će zanimljivo vidjeti tko će se i iz koje stranke priključiti očito popularnom saborskom klubu. Spekuliralo se da bi to mogla biti HSS-ova Ana-Marija Petin, koja je prošli tjedan kritizirala Krešu Beljaka, no ona tvrdi da ostaje u HSS-u.