Plenković o zabrani ZDS u gradskim prostorima u Zagrebu: To nema pravnu težinu

"Pravna težina zaključka Gradske skupštine u ovom pogledu koja im je namjera ne vrijedi ništa , to je jedna stvar. Druga stvar, ako ta pjesma postoji 35 godina, neće je promijeniti nikakav zaključak Gradske skupštine", rekao je Plenković na otvorenju Interlibera govoreći o prijedlogu zagrebačke gradske vlasti. Tim prijedlogom gradonačelniku bi se dala ovlast da zabrani događanja u gradskim prostorima na kojima bi se veličale nacističke, fašističke i ustaške ikonografije i poruke, uključujući i 'ZDS'.

Izložbu o Dejanu Medakoviću, otvorenu u Zagrebu, premijer smatra lošim odabirom. "Na jednu stranu nasljedstvo obitelji Medaković i svojevrsna ostavština u pogledu slikarstva, povijesti umjetnosti, ali baš da nekoga tko je bio g lavni tajnik SANU-a u doba Memoranduma promoviramo, to jednostavno ne ide. Vidim da se ovi s ljevice koji su išli tamo sada nastoje opravdati da nisu znali o čemu se radi ", rekao je.

"Ako su predstavnici srpskih organizacija procijenili da je odgode, onda nemamo tu što dodati. Ja, naprotiv, ne mislim da bi srpska nacionalna manjina trebala prestati s bilo kakvim aktivnostima u mjesecu studenom, ali mislim da je vrlo važno voditi računa o sadržaju. Vukovar je uvijek osjetljiv , to je jasno, ali za aktivnost u Splitu ne vidim nikoga u Hrvatskoj da bi trebao imati bilo što protiv da djeca pjevaju i plešu folklor", ustvrdio je Plenković.

Komentirajući odgodu izložbe "Srpkinja", koja je danas trebala biti otvorena u Vukovaru, premijer je razumnom i racionalnom ocijenio najavu Milorada Pupovca (SDSS) da će to učiniti, kako bi se tenzije stvorene posljednjih tjedan dana smirile.

Plenković je rekao kako je stvar oko tog pokliča i Thompsonove pjesme "Bojna Čavoglave" jasna. "To je pjesma koja je autorski rad i o kojoj su sudovi rekli što su rekli, tu nema dileme. A ovo što se sada razvija je klasična ideološka polarizacija koju rade oni koji su u opoziciji", kazao je.

Akciju BBB Vukovar i lijepljenje fotografija po zgradi Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru smatra nepotrebnom.

"Mislim da moramo smanjivati tenzije, sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo uopće potrebno. Pripisujem to jednom neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili, a mi ćemo sa svoje strane raditi upravo ono što činimo - da je temelj suvremene hrvatske države Domovinski rat, njegove vrijednosti, hrvatski branitelji, a da se sve nacionalne manjine trebaju osjećati sigurno", kazao je.

Nacionalne manjine moraju imati mogućnost njegovati svoju kulturu i identitet, tada pokazujemo snagu ozbiljne države koja je riješila sve svoje strateške zadaće, ponovio je premijer. "Ja ne vidim da bismo mi 30 godina nakon kraja rata trebali imati situaciju koja bi izazivala bilo kakve tenzije, to je sve suprotno onome što ja osobno i Vlada radimo zadnjih 10 godina", kazao je Plenković.

"Smjer sve tri naše vlade je da držimo Hrvatsku u normali i mi ćemo tu liniju, koja je zadnja brana normalne Hrvatske koja ne diže namjerno tenzije, ne odlazi u krajnosti niti politički histerizira politički mjesecima, voditi kao glavno načelo. Ne može nas nitko uvjeriti sa svojim tlapnjama da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, a još manje da smo neki jugosrbi i četnici".

Premijer je ocijenio i kako se novinari ne bave bitnim stvarima pa naveo kako je "nepotreban i loš incident" dobio puno više medijske pozornosti od otvaranja druge scene HNK. "To nikoga ne zanima, vi me pitate ova pitanja, recite urednicima da pitaju nešto što je relevantno. Ne da ja uređujem, ali na taj način stvarate društvo koje je agresivno", poručio je novinarima.

Upitan razmišlja li, u ovo vrijeme pojačanih tenzija u društvu, o preslagivanju većine, premijer je odgovorio da ne razmišlja: "Ne znam odakle to sve dolazi, tu je toliko kreativnih ljudi na sceni koji nemaju što raditi. Kao što ljevica nema nijedan odgovor na ključna strateška pitanja nego su se ulovili ove ideološke teme nakon što su izgubili izbore da bi si našli neki smisao, tako sada netko tko nema što činiti fabriči u kuloarima hoće li se preslagivati većina", rekao je.

Naglasio je kako su i jutros održali sastanak parlamentarne većine na kojem je dobio unisonu podršku za osudu događaja prošlog tjedna u Splitu. "Svi stoje iza toga. A ako se netko hoće priključiti većini, dobro je došao, samo mora to sam reći", dodao je.

Premijer je rekao i da nije razgovarao ni s jednim saborskim zastupnikom s kojim bi mogao pojačati palamentarnu većinu. "Ima ih puno koji smatraju da radimo dobar posao, ali iz nekih razloga nisu u većini", dodao je.