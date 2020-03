Plenković o timu Mire Kovača: Tri godine se nisu angažirali u branjenju politike HDZ-a, a sad se ponašaju kao oni koji žele srušiti našu vladu

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u subotu je optužio "alternativce" u svojoj stranci da u kampanji za unutarstranačke izbore koriste retoriku stranaka kojima je cilj srušiti HDZ-ovu vladu i politički destabilizirati Hrvatsku

"Ova druga ekipa koja se nije bog zna kako angažirala u protekle tri godine u branjenu politike HDZ-a i politike vlade, danas koristi retoriku SDP-a, Mosta, Živog zida i drugih političkih stranka koje nas sve ovo vrijeme napadaju i jedini im je cilj srušiti vladu HDZ-a te ponovno u Hrvatsku uvesti političku nestabilnost. I što je najvažnije da stranke na krajnjoj desnici dođu na političko mjesto HDZ-a - to je njihov cilj, a nije im cilj surađivati s nama," istaknuo je Plenković na predizbornom predstavljanju svojeg tima u punoj dvorani Veleučilišta u Kininu.

Bilo bi bolje, kaže, zapitati se koliko je ratifikacija Istanbulske konvencije potakla promjene drugih zakona, koliko je omogućila bolju koordinaciju resora, dijalog s onim udrugama koje se godinama bore protiv nasilja u obiteljima i nasilja nad ženama.

"To govorim uoči Dan žena, jer broj prijava za obiteljsko nasilje temeljem naših aktivnosti od tada povećan je za pet puta. Ne zatvaram oči, kao demokršćanin ili netko tko cijeni obiteljske vrijednosti, pred nenasiljem nad ženama i djecom. Ja ću se protiv toga boriti, a borit će se i HDZ i to je naš politika i to nije ništa u koliziji s našim vrijednostima i našim katoličanstvom," kazao je Plenković.

Ovo je, kaže, vrijeme kad treba razgrnuti sve floskule, manipulacije i laži iz prostora. "Jer su se one iz određenih izvora toliko nataložile da su nam kontaminirale i dio članstva i biračkog tijela", poručio je. "Ovih deset dana ćemo sve to raščistiti do kraja - treba puhnuti vjetar i sve te laži maknuti sa stola," naglasio je Plenković.