Plenković o pregovorima u Bruxellesu: Jutros smo se rastali kao da smo bili na rođendanskom partiju, ali nije bilo lako

Andrej Plenković ovih dana je sastavio novu Vladu, a danas je održao i posljednju sjednicu Vlade u ovom mandatu. S čelnicima EU-a postigao je i dogovor na razini Europske unije o novom prijedlogu plana za oporavak i sedmogodišnjem proračunu. U Dnevniku Nove TV s Mislavom Bagom razgovarao je o aktualnostima u političkoj areni

Smatra da ostali članovi vlade nisu bili ugroženi. 'On je bio u četvrtak ujutro na sjednici vlade, maske su se nosile, sjednica je bila u Sveučilišnoj biblioteci gdje smo održavali razmak. Nema razloga za testiranje ili samoizolaciju.'

Upitan o slučaju zaraze koronavirusom ministra Ivana Malenice, premijer je ocijenio da nema rizika za druge članove vlade. 'Čuli smo se jutros, on je dobro, jučer je imao prve simptome. Koliko ja vidim on je čvrst i mislim da će biti sve dobro', rekao je premijer.

'Postojala su tri segmenta dogovora. Jedan je bio iznos sredstava kao reakcija na COVID-19, kao dio koji inače ne postoji na razini EU-a. Zemlje koje nazivamo štedljivijima, to su Austrija, Danska, Švedska, Finska i Nizozemska su htjele da balans između zajmova i bespovratnih sredstava bude 50:50. Ja sam održao govor koji je nekoliko kolega podržao, a rekao sam da smo došli u vremenski tjesnac i pet mjeseci se nismo fizički sastali. Imamo veliki problem i treba nam veliko rješenje. Jednostavno sam rekao da je ovo vrijeme da prestanemo produbljivati nepovjerenje jedni prema drugima – sjever prema jugu i istok prema zapadu', otkrio je premijer.

'Nakon teških pregovora, jutros smo se rastali kao da smo bili na rođendanskom partiju', našalio se Plenković.

Na pitanje tko će vraćati novac koji je Hrvatskoj osiguran Višegodišnjim financijskim Plenković je odgovorio: ''Vraća se tek od 2026. pa do 2050. godine. Vraćat ćemo ih kroz europski proračun i to tako da kroz kamate ni vi ni ja ni nitko to neće osjetiti", otkrio je.