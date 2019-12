Plenković o obrani Divjak od zahtjeva oporbe za smjenom: 'O tom, potom'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak, odgovarajući na pitanje hoće li braniti ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak od oporbenog zahtjeva za smjenom: 'O tom, potom'

Oporba je u saborsku proceduru uputila zahtjev za smjenom ministrice Divjak, hoćete li je i kako braniti, pitali su novinari Plenkovića nakon sjednice Vlade u Krapini. 'O tom, potom', odvratio je premijer.

Rekli ste prije nekoliko dana da ćete čekati da taj opoziv dođe i sad je došao, ustrajali su novinari, no on je odgovorio kako zahtjev za smjenom još nije došao, on tek treba biti uvršten u dnevni red.