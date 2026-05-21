U subotu izmjene u autobusnom prometu, ZET ima važnu obavijest

Kako najavljaju ZET, 23. svibnja od 17.30 do 23 sata linije 166, 220, 221, 229, 234, 241, 242, 243, 268, 310 i 311 prometovat će trasom: Glavni kolodvor - (lijevo) Ulica grada Vukovara - (desno) Avenija Marina Držića - (desno) Slavonska avenija - (lijevo) Avenija Većeslava Holjevca - u nastavku redovnom trasom prema svojim odredištima. U povratku će voziti istom obilaznom trasom, dok obostrano autobusno stajalište Lisinski neće biti u funkciji.

Linija 218 vozit će trasom: Glavni kolodvor - (lijevo) Ulica grada Vukovara - (desno) Avenija Marina Držića - (desno) Slavonska avenija - (lijevo) Kruge - u nastavku redovnom trasom. Vraćat će se istom obilaznom trasom.

Iz ZET-a najavljuju da obostrana autobusna stajališta Lisinski i N.S.knjižnica te stajalište Trnjanska Savica u smjeru Glavnog kolodvora neće biti u funkciji. Linija 218 privremeno će koristiti autobusno stajalište Trnjanska Savica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka.

Autobusna linija 281 u subotu od 17.30 sati ići će trasom: Glavni kolodvor - (lijevo) Ulica grada Vukovara - (desno) Avenija Marina Držića - (lijevo) Slavonska avenija - u nastavku redovnom trasom. Za povratak vrijedi ista obilazna trasa.

Iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.