Schmidt otkrio zašto se povukao s dužnosti: 'Želim sačuvati taj konsenzus'

Schmidt je povlačenje s dužnosti visokog predstavnika najavio nakon što je na toj poziciji proveo nešto manje od pet godina pri čemu se nije sustezao koristiti široke ovlasti koje mu stoje na raspolaganju i uključuju smjene izabranih dužnosnika te nametanje zakona.

Na temelju takvih nametnutih izmjena Kaznenog zakona BiH smijenjen je dugogodišnji čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik koji je nakon toga započeo žestoku lobističku kampanju, usmjerenu prije svega na administraciju Donalda Trumpa s ciljem ukidanja sankcija i ograničavanja Schmidtova utjecaja.

Američka veleposlanica pri UN-u na posljednjoj je raspravi o stanju u BiH vođenoj u svibnju na Vijeću sigurnosti potvrdila kako SAD sada žele vidjeti drugačiju ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR), sa zadaćom da prije svega pomogne lokalnim liderima u preuzimanju odgovornosti za stanje u zemlji.

Schmidt je u intervjuu koji je u četvrtak objavio Deutsche Welle (DW) potvrdio kako je ostavka koju je podnio rezultat promijenjenih međunarodnih okolnosti što se odražava i na odnose unutar Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), tijela koje usmjerava rad visokog predstavnika, a uključuje najutjecajnije zapadne zemlje te Tursku. Rusija koja zagovara potpuno zatvaranje OHR-a iz tog se tijela sama isključila.

"Želimo li nastaviti s Daytonom ili slijediti druge pristupe? Koja je uloga međunarodne zajednice? O tome postoje različita mišljenja. Moram se moći osloniti na to da imam konsenzus unutar međunarodne zajednice. Želim sačuvati taj konsenzus, koliko god to paradoksalno zvučalo. Vjerujem da se on može sačuvati samo ako moram poduzeti korak koji apsolutno nisam želio: povući sebe iz pregovora, da tako kažem, i otvoriti put drugima", kazao je Schmidt.

Njegova je poruka da posao u BiH nije završen i da se mora nastaviti jer je na kocki odluka o tome hoće li ta zemlja nastaviti put ka europskim integracijama ili će prevladati sile koje potiču njen raspad.

Kao nositelja tog drugog scenarija označio je Dodika kazavši kako on svojim lobiranjem zapravo pokušava omogućiti secesiju odnosno neovisnost Republike Srpske, ukidanje sudske presude protiv njega i Schmidtov odlazak.

"U to je uložio mnogo novaca", kazao je Schmidt.

Tko će biti njegov nasljednik na dužnosti visokog predstavnika još nije poznato, a o tome će Upravni odbor PIC-a raspravljati na sjednici najavljenoj za 3. i 4. lipnja.

"Mogu samo reći da svatko tko dođe ovamo mora znati da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed", poručio je Schmidt svom nasljedniku.