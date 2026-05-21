Thompson, Grmoja i Grlić Radman se oprostili od Julienne Bušić: 'Nađi mir u zagrljaju Zvonka'

Poruke posljednjeg pozdrava i zahvale povodom smrti Julienne Bušić uputila su mnoga poznata lica domaće političke i javne scene

U 78. godini, preminula je Julienne Bušić, udovica hrvatskog disidenta Zvonka Bušića. Tim su se povodom na društvenim mrežama javila mnoga poznata lica iz politike i javnog života. >>> Preminula Julienne Bušić, supruga Zvonka Bušića <<< "S tugom smo primili vijest da nas je napustila Julienne Eden Bušić - žena velike hrabrosti, odanosti i ljubavi prema hrvatskom narodu i svom Zvonku. Njezino ime ostat će trajno upisano u povijest hrvatske i hrvatske političke emigracije i u srcima svih koji su poštovali njezinu žrtvu, vjeru i dostojanstvo. Obitelji, prijateljima i svima koji tuguju izražavamo iskrenu sućut. Počivala u miru Božjem", napisao je Marko Perković Thompson.

"Julienne Bušić, počivaj u miru Božjem. Ljubav prema Hrvatu koji je Hrvatsku volio bez ikakva pridržaja dovela te do ljubavi prema našoj Domovini kakvoj mnogi Hrvati neće doći ni blizu. Hvala ti na borbi za slobodnu i neovisnu Hrvatsku i nađi mir u krilu Svevišnjeg i u zagrljaju svog Zvonka", napisao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

"Otišla je Julienne Bušić. Amerikanka po rođenju, Hrvatica po izboru, ljubavi i žrtvi. Svoj je život vezala uz Hrvatsku u vremenu kada je hrvatska sloboda bila zabranjena riječ, a borba za nju nosila je zatvor, progonstvo i doživotne posljedice. Uz Zvonka Bušića postala je dio jedne od najpoznatijih i najtežih priča hrvatske političke emigracije. Bila je književnica, prevoditeljica i žena koja je Hrvatsku voljela bez računice. Njezinim odlaskom zatvara se jedno veliko poglavlje hrvatske domoljubne povijesti. Počivala u miru Božjem", napisao je Marko Milanović Litre iz Hrvatskih suverenista.

"S tugom sam primio vijest o smrti Julienne Bušić. Ostat će zapamćena kao književnica i osoba koja je obilježila dio hrvatske političke i društvene povijesti. Njezina povezanost s Hrvatskom i hrvatskim iseljeništvom, kao i posvećenost Hrvatskoj za koju se zauzimala, ostaju trajno zabilježeni u povijesti naše Domovine", poručio je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

