Plenković u Osaki: Hrvatsku i Japan vežu velike tragedije

Hrvatska je ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve i sada joj preostaje samo jačati gospodarsku suradnju, rekao je u nedjelju premijer Andrej Plenković na Gospodarskom forumu u Osaki, u čemu kao odličnog partnera vidi Japan.

Japan je domaćin svjetske izložbe EXPO 2025, gdje se RH s temom „Hrvatska - Klimatska raznolikost“, predstavlja u svjetlu inovacija, kulturne baštine i zemlje izuzetne prirode, a u sklopu toga organiziran je i velik Gospodarski forum za bilateralnu suradnju Japana i Hrvatske. „Sad kad je Hrvatska ostvarila gotovo sve svoje strateške ciljeve, ostaje nam da jačamo gospodarsku suradnju“, poručio je premijer s nadom u suradnju u energetici, građevinarstvu, farmaceutskoj industriji, logistici, informacijskoj tehnologiji i financijskim uslugama, ali i proizvodnji hrane i poljoprivredi, pri čemu je Plenković posebno istakao hrvatsku tunu koja je glavni uvozni proizvod u Japan.

Na Gospodarskom forumu okupilo se dvjestotinjak hrvatskih i japanskih gospodarstvenika i institucija, što "predstavlja novi zamah u poslovnim odnosima", optimističan je premijer, a u prilog tome da je Hrvatska sve poželjnija investicijska lokacija, navodi činjenicu da je nedavno dobila A razinu investicijskog kreditnog rejtinga, napisao je predsjednik Vlade na X-u.

Hrvatsku i Japan vežu velike tragedije, rekao je premijer misleći na potres koji je pogodio zemlju dalekog istoka 2011., u kojem je zemlja izgubila 18 tisuća života, dok je Hrvatska u srpskoj agresiji koja je počela prije 35 godina izgubila 12 tisuća života i 160% BDP-a koji je imala prije rata. Razminiranje će biti gotovo iduće godine, što je važna činjenica za gospodarstvo jer je 1100 četvornih kilometara zemlje bilo pokriveno minama, uključujući i područja s potencijalom za poljoprivredu i šumarstvo.

