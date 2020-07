Plenković: Nek se Milanović žali sudu, a ovi iz Mosta su najveći plačljivci, veseli me da ih vidim kako plaču!

Tijekom obraćanja novinarima u stanci saborskog zasjedanja na kojemu je zastupnicima podnio izvješće o europskim temama, premijer Andrej Plenković oštro je prozvao oporbene zastupnike, posebno one iz redova Mosta, ali i predsjednika Milanovića

'Ponovit ću ono što sam jutros rekao - predsjedniku je očito dosadno u političkom smislu. Ako itko misli da to što radi Stožer treba raditi Sabor, onda on ne zna ništa o mikroupravljanju, po uzoru na ove iz Mosta. To ne može ni Vlada raditi, ali mi nadziremo njihov rad. Neka podnese žalbu sudu. Čovjeku je dosadno', uzvratio je Plenković na kritike predsjednika oko uloge Stožera civilne zaštite.

'Oporba od početka koronakrize nije dala nikakav konkretan doprinos. Umjesto toga, oni šalju snimke praznih ormarića u bolnicama. Mi smo oformili Stožer, dali pomoć poduzetnicima, gospodarstvo i država funkcioniraju. Namjerno smo na izbore išli 5. srpnja jer je tada manji intenzitet širenja virusa. U 18 dana formiramo Vladu, to se nikad nije dogodilo. I sad tumačimo kako ćemo iskoristiti dobivenih 22 milijarde eura, to je ono što Vlada radi. Tu je ključna razlika. Oni koji se bave problemima da ih riješe i onih koji banaliziraju, trivijaliziraju i traže sitne detalje. Hrvatski građani to kuže, ljudi to vide. Nisu izabrali SDP, ni ove iz Mosta koji stalno vrijeđaju druge, a neki su to radili i prije kao kolumnisti pa nismo ništa mogli reći, a sad će dobiti odgovor svaki put pa neka plaču. Veseli me da vidim kako plaču! On the record - ovi iz Mosta su najveći plačljivci, ne znaju ništa, vrijeđaju, plaču i licemjerni su', rekao je Plenković.