Milanović poručio da se Plenković boji Sabora i ispričao nesretnu priču s početka karijere koja ga je posebno naljutila: 'Osjećao sam se jako loše'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vele Luke na Korčuli, a prije toga razgledao je izložbu 'Oliver u Luci Luka u Oliveru' u Centru za kulturu. Obratio se građanima Vele Luke, a prokomentirao je i izjavu Andreja Plenkovića da predsjednik reciklira stvari oko neustavnosti Nacionalnog stožera civilne zaštite

'Rekao sam da obavezno moramo ići u Vela Luku, jer imao sam jedan problem s Vela Lukom, tj. Vela Luka sa mnom. To naravno nitko nije znao. Naime, moja prva konekcija s Vela Lukom bila je nesretne prirode. Dok sam radio u službi vanjskih poslova kao diplomat male države koja vrlo često radi ono što joj se kaže, pa i onda kada to nije u njenom interesu - iz toga nešto trebamo naučiti - brodogradilište Greben iz Vela Luke je dobio posao za dva čamca za jednu bliskoistočnu državu koja je bila pod sankcijama', ispričao je Milanović.

Predsjednik Milanović kazao je da je prvi put bio u Veloj Luci 2002. godine jer je njegova majka sa sjevernog Jadrana, pa su rijetko ili nikad dolazili na jug. No te godine, on i supruga odlučili su poći na Korčulu.

Sankcije su bile UN-ove i američke, a predsjednik se nije mogao sjetiti je li to bio Iran ili Libija, jer bilo je više takvih slučajeva.

'Taj posao je bio težak nekoliko milijuna dolara, plaćalo se dobro, međutim hrvatskoj državi je rečeno prijateljskim diplomatskim kanalima da hrvatsko brodogradilište taj posao ne smije raditi jer to je država koja sponzorira terorizam. I ako želimo ući u NATO itd... i što da kažeš na to - ništa. Meni je palo da tu 'radosnu vijest' objavim o Božiću ili nekakvo takvo doba i tako je taj posao propao. Posebno me naljutilo što je režim sankcija toj državi vrlo brzo ublažen i taj posao je otišao Francuzima', ispričao je, između ostalog, Milanović.