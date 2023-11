Plenković: Ne komunicira se s Vladom tako da se ucjenjuje ili da se uvjetuje

"Ono što mi radimo je jedinio što je moguće. Sve ovo drugo što ovi politički angažirani ljudi koji se pretvaraju (...) i onda nešto uvjetuju ministrici ili meni da mi dolazimo na sastanak kod njih u sat i minut koji oni hoće. To tako ne ide. Ministrica je ponudila ljudima koji imaju određene želje da s njom komuniciraju o toj temi u da dođu u ponedjeljak na sastanak u Zagreb. I tako se komunicira, ne komunicira se s Vladom tako da se ucjenjuje ili da se uvjetuje. To ne prolazi nigdje, na to mi nismo pristali nikada, nikome pa nećemo ni ovdje, pogotovo znajući što radimo i koliko se zalažemo za rješavanje ovoga problema", rekao je premijer odgovarajući u Rovinju, na marginama Dana hrvatskog turizma, na pitanja novinara zašto on i ministrica Vučković nisu danas išli u Retkovec gdje je održan sastanak Stožera za zaštitu hrvatskog sela.

Nakon sastanka predstavnici Stožera ponovili su kako su njihovi osnovni zahtjevi stavljanje izvan snage diskriminatorne i uništavajuće naredbe Ministarstva poljoprivrede i zaustavljanje eutanazije, prestanak svih oblika kategorizacije objekta za držanje svinja. Traže uz ostalo i da se hitno ukine zabrana klanja svinja, da se omogući klanje u vlastitim objektima uz prethodni nadzor veterinara, da se uzgajivačima kojima su svinje eutanizirane osigura redovna mjesečna potpora dok ne stanu ponovno na noge, itd.