Plenković najavio ukidanje imuniteta za ministre i zaključio: Ima dosta novih zastupnika koji su prilično tankoćutni

Andrej Plenković nakon saborske rasprave o programu buduće Vlade stao je pred novinare. Izrazio je zadovoljstvo predstavljenim programom, te razjasnio zašto se taj program saborskim zastupnicima nije poslao ranije. 'Sinoć, nakon što je Sabor usvojio zakon o ustroju nove vlade, poslali smo program i biografije svih ministara. Sve je napravljeno na uobičajen način', kazao je Plenković

'Ima dosta novih koji su prilično tankoćutni, osjetljivi su, vape za zaštitom predsjednika Sabora. Sve je OK; očvrsnut će oni, nije problem', kazao je Plenković.

Njemu je, kaže, za paralementarnu većinu dovoljno 76 glasova i to će, naglašava, funkcionirati jako dobro.

'Ne bavim se lobiranjem, ne povlačim nikoga za rukav. Apsolutno nitko u HDZ-u nije bio ovlašten da razgovara s nekim. Bilo kakav takav pokušaj je 'No go', onaj tko želi podržati poarlamentatnu većinu, to može - dapače, ali samoinicijativno i transparentno', rekao je Plenković.

Po pitanju najavljenog ukidanja imuniteta članovima Vlade, precizirao je da će to biti slučaj samo za korupcijska djela. 'To je važna poruka kao jedan od doprinosa borbe protiv korupcije', rekao je Plenković.

Zakon o obnovi Zagreba bit će sutra na Vladi, potom u 1. čitanju u Saboru idućeg tjedna, a u 2. čitanju nakon ljetne stanke, najavio je.