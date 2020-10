[VIDEO/FOTO] Plenković: Bizarni predsjednik Milanović je protiv borbe s korupcijom i koronavirusom, svojim riječima podriva rad stožera i bolnica

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uoči sjednice Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a razgovarao je s novinarima gdje je komentirao rad Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali se osvrnuo i na nove izjave predsjednika Zorana Milanovića

Novinari su ga upitali da pojasni kako je to točno Milanović sijao mržnju 2016. godine, na što je rekao kako 'on to zna jako dobro, pravi se nevješt'.

'Po meni su tri ključne točke za prepoznavanje bizarnog predsjednika Milanovića. Tri su problematične izjave kod dijela građana objektivno su podrivale ono što je radila Vlada, Stožer i liječnici u bolnicama. Ako netko usporedi koronavirus s karijesom to je podrivanje povjerenja u one koji u bolnicama predano rade da nam najfragilniji ne budu bolesni i da ne umru', rekao je i nastavio: