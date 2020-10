Marić i Malenica brane Vladu: Htjeli smo spriječiti ovršni val, uskoro će ovrhe biti brže i jeftinije

Na temu ovrha u Vladi je održana press konferencija na kojoj su sudjelovali ministri Ivan Malenica i Zdravko Marić te predstavnici Fine.

'Preko 6 milijardi kuna isplaćeno je za travanja za plaće radnika, za nešto više od 600.000 radnika, a mjera je i nastavljena za djelatnosti koje su najugroženije, poput turizma i transporta. Preko 2,5 milijardi kuna završilo u otpisu', dodao je ministar.

Jesu li uspjeli u svom naumu? Ministar Marić, prenosi N1, smatra da jesu, pa tako kaže kako 'podaci najbolje govore o tome.'

'Struktura i podaci o ukupnom broju nezaposlenih i zaposlenih i podaci o prosječnim plaćama govore u korist toga da je Vlada adekvatno i na vrijeme reagirala', istaknuo je.

Istaknuo je kako problematika blokiranih i ovršenih građana nije nešto novo te je ona postojala i prije situacije s koronavirusom. Oko 20 posto duga je prema državi, kako središnjoj, tako i lokalnoj, a ostatak su dugovi za režije, telekomunikacije, pretplatu, itd.

'Odgoda provedbe ovrha nije sama po sebi značila oprost duga. Prema trenutnim podacima kojima raspolaže Fina, kada je bio na snazi mortori, u tih šest mjeseci, zaprimljeno je oko 210.000 ovrha, a oko 170.000 u javnobilježnićkim uredima. Kada zbrojimo jedan i drugi ukupan on je manji nego u istom razdoblju prethodne godine kada je zaprimljeno 410.000 ovrha', kaže ministar.

Spriječiti "ovršni val"

Ministar uprave i pravosuđa, Ivan Malenica kazao je da su aktivnosti Vlade bile usmjerene na to da se spriječi tzv. "ovršni val", te da se izmjenama Ovršnog zakona poboljša status dužnika, ali i vjerovnika. Izmjene i dopune tog zakona su krenule u proceduru, rekao je na konferenciji za novinare, a cilj mu je da ga se učini bržim, ali i jeftinijim za same dužnike.

Malenica je istaknuo da je važna novina smanjivanje troškova cijelog postupka, od 400 do 600 kuna, a i pravilnikom će se utjecati na troškove javnih bilježnika, prenosi RTL.

Prema izmjenama neće biti moguće deložacije od 1. studenog do 1. travnja.

Inače, da bi se izbjegao udar naplata, one će se 19. listopada obavljati za zahtjeve zaprimljene do 30. lipnja, 20. studenog zahtjeve zaprimljene do 31. kolovoza, a 20. siječnja na naplatu će doći zahtjevi zaprimljeni do 18. listopada.