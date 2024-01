Planira se novi most na Krku. Imat će dva kata i njime će prolaziti auti i vlakovi

Radi se o projektu koji je od ranije zapisan u prostornom planu Primorsko-goranske županije, a sada se s rokom do 29. siječnja na natječaj HAC-a mogu javiti tvrtke zainteresirane za izradu studijske dokumentacije, odnosno studije utjecaja na okoliš (SUO) i drugih dokumenata potrebnih u procesu do izdavanja lokacijske dozvole. Procjena je da će taj trošak iznositi do 600.000 eura, piše novinarka Novog lista Tihana Tomičić.

Plan je da se u naredne tri godine izradi SUO i drugi dokumenti, a onda bi najmanje dvije godine bile potrebne za izvođenje samih građevinskih radova, procjenjuju u HAC-u.

'Nakon što smo obnovili postojeći most Krk prije dvije godine, u strateškom planu razvoja prometa planirana je i gradnja ovog drugog, novog mosta, uključujući i željeznički most. Već sad postoji potreba za tim, a kad bude dovršen kontejnerski terminal u Omišlju, ta će potreba biti još i veća, i stari most ne bi bio za sve to dovoljan. Zato je ovaj natječaj korak k izgradnji novog mosta. Definitivno se sad ide u to', kaže ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković.