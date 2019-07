Pitali smo analitičare kakve će Hrvatska imati koristi od izbora Ursule von der Leyen za šeficu Europske komisije

Europski parlament u utorak je tankom većinom potvrdio Ursulu von der Leyen kao sljedeću predsjednicu Europske komisije, čime je ona postala prva žena u povijesti na čelnom mjestu te institucije. Njezin izbor za predsjednicu EK za tportal su komentirali Dario Čepo, Anđelko Milardović i Senada Šelo Šabić

Dario Čepo, docent s Pravnog fakulteta u Zagrebu, smatra da tanka većina kojom je izabrana nova šefica Europske komisije znači da su glavne političke stranke manje suglasne u stavu da je ona najbolji izbor za EU u ovom trenutku.

Tanka većina nije problem

'Dugoročno, to joj ne bi trebalo predstavljati problem jer su koalicije u Europskom parlamentu drukčije nego one na nacionalnoj razini te ovise o prijedlogu koji Europska komisija nudi u puno većoj mjeri od političke ideologije zastupnika. Problem je ovdje to što malena većina navodi na razmišljanje da je Von der Leyen uspjela samo zbog podrške mađarskog Fidesza i poljskog PiS-a pa je pitanje hoće li biti stroga prema njihovu rušenju vladavine prava', kaže Čepo.

Anđelko Milardović, politolog s Instituta za europske i globalizacijske studije, također smatra da to što je izabrana tankom većinom neće utjecati na njezinu vladavinu jer je parlament slabija struktura u odnosu na Europsku komisiju. Podsjetio je da su česte primjedbe na način funkcioniranja Europske unije upravo u dijelu koji se odnosi na slabost Europskog parlamenta. Milardović smatra da će Von der Leyen raditi na osnovi svog programa i zadovoljan je smjerom koji je odabrala.