Piromani podmetnuli požar na željeznici blizu Bologne? Vatra zahvatila skretnicu

Talijanska policija u subotu je izjavila kako sumnja da su piromani napali željezničku infrastrukturu u blizini sjevernoga grada Bologne, što je izazvalo velike poremećaje u željezničkom prometu prvog punog dana Zimskih olimpijskih igara.

Požar je zahvatio skretnicu i prekinuo električne kabele koji se koriste za detekciju brzine vlakova, uzrokujući kašnjenja do dva sata za brze, međugradske i regionalne linije na jednom od najprometnijih talijanskih željezničkih čvorišta.

Požar je "vjerojatno bio namjeran", ali zasad nitko nije preuzeo odgovornost, rekao je glasnogovornik policije, dodajući da su na terenu prometna policija i antiteroristička postrojba Digos i da istražuju.